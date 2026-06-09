निर्णय मुख्यमंत्र्यांच्या हाती! सोलापूरच्या ‘आयटी पार्क’ची जागा कृष्णा खोरे नियामक मंडळाच्या ३० वर्षांच्या धोरणात अडकली; अभियंत्यांच्या निशिबी प्रतीक्षा

तात्या लांडगे
सोलापूर : सोलापूर जिल्ह्यातील १५ अभियांत्रिकी महाविद्यालयांतून दरवर्षी ७,५०० अभियंते तयार होतात. त्यातील पाच हजारांहून अधिक पुणे, मुंबई, हैदराबादला स्थलांतरीत होतात. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी ऑगस्ट २०२५ मध्ये सोलापूरसाठी आयटी पार्क देण्याची घोषणा केली होती. मात्र, मागील नऊ महिन्यांत पत्रव्यवहाराशिवाय ठोस कार्यवाही झाली नाही. ‘जलसंपदा’ची जागा विनाशुल्क मिळावी, यासाठी ‘एमआयडीसी’ने महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळाकडे प्रस्ताव पाठविला आहे. परंतु, नियामक मंडळाचे धोरण तसे नसल्याने जागा हस्तांतरणाचा निर्णय अद्याप प्रलंबित आहे.
महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळाची स्थापना १९९६ मध्ये झाली. महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळाच्या नियामक मंडळाने विभागाची जागा कोणालाही विनाशुल्क न देण्याचे धोरण स्वीकारले आहे. पण, सोलापूरच्या आयटी पार्कसाठी ५० एकर तीन कोटी १७ लाख रुपयांची जागा विनाशुल्क देण्याचा प्रस्ताव ‘एमआयडीसी’ने जलसंपदा विभागाला पाठविला आहे. त्यासाठी आता नियामक मंडळाला ३० वर्षांचे धोरण बदलावे लागणार आहे. आता हे धोरण बदल्यास राज्यातील अन्य जिल्ह्यातूनही जलसंपदा विभागाची जागा मागणी केली जाऊ शकते. त्यामुळे फेब्रुवारीत ‘एमआयडीसी’ने नियामक मंडळास पाठविलेल्या प्रस्तावासंदर्भात मंडळाने तोंडावर बोट ठेवले आहे. त्यामुळे आता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यावर काय निर्णय घेतात, याकडे सोलापुरातील तरुण अभियंत्यांचे लक्ष लागले आहे.
‘एमआयडीसी’ची प्रक्रिया अशी...
‘जलसंपदा’कडून आयटी पार्कसाठीची जागा उद्योग विभागाकडे (एमआयडीसी) हस्तांतरित झाल्यानंतर सर्वप्रथम जागेचा सर्व्हे व मोजणी केली जाईल. त्यानंतर प्राथमिक ले-आऊट तयार करून जागेचा आराखडा निश्चित केला जाईल. तेथील पायाभूत सुविधांसाठी निविदा प्रसिद्ध करून रस्ते, वीज व पाणीपुरवठ्याची कामे केली जातील. त्यानंतर इच्छुक उद्योजकांकडून ऑनलाइन अर्ज मागवून जागांचे वाटप करण्यात येईल. या संपूर्ण प्रक्रियेस साधारण एक वर्षाचा कालावधी लागेल, अशी माहिती ‘एमआयडीसी’चे प्रादेशिक अधिकारी शिवाजी राठोड यांनी दिली.
जागा द्यायला काहीही अडचण येणार नाही
सोलापूरसाठी आयटी पार्क होणार असून त्यातून मोठ्या प्रमाणावर तरुणांना रोजगार उपलब्ध होईल. त्याच्या जागेसंदर्भात कोणतीही अडचण येणार नाही. जागा हस्तांतरणासंदर्भात लवकरच मंत्रिमंडळातही निर्णय होईल.
- जयकुमार गोरे, पालकमंत्री
विनाशुल्क जागेच्या प्रस्तावावर निर्णय झाला नाही
होटगी रोडवरील जलसंपदा विभागाच्या ५० एकर जागेवर आयटी पार्क प्रस्तावित आहे. त्यासाठी विनामूल्य जागा हस्तांतरण करण्यासंदर्भातील प्रस्ताव आम्ही जलसंपदा विभागाकडे पाठविला आहे. त्यावर अद्याप निर्णय झालेला नाही.
- शिवाजी राठोड, प्रादेशिक अधिकारी, एमआयडीसी, सोलापूर
नियामक मंडळाच्या बैठकीत निर्णय अपेक्षित
होटगी रोडवरील जलसंपदा विभागाच्या जागेत आयटी पार्क नियोजित आहे. त्यासाठी जागा मागणीचा उद्योग विभागाचा प्रस्ताव महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळाच्या नियामक मंडळाकडे पाठविण्यात आला आहे. त्यावर मंडळाच्या बैठकीत निर्णय अपेक्षित आहे.
- एस. एस. खांडेकर, अधीक्षक अभियंता, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण
आतापर्यंतच्या ठळक बाबी...
ऑगस्ट २०२५ मध्ये दहिटणे येथील ‘म्हाडा’च्या घरांच्या लोकार्पणावेळी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सोलापूरच्या आयटी पार्कची घोषणा केली.
नोव्हेंबर २०२५ मध्ये आयटी पार्कसाठी होटगी रोडवरील जलसंपदा विभागाची जागा निश्चित करण्यात आली.
जानेवारी २०२६ मध्ये उद्योग विभागाच्या उच्चाधिकार समितीत विनाशुल्क जागा हस्तांतरित करण्याचा निर्णय झाला.
फेब्रुवारी २०२६ मध्ये सोलापूरच्या एमआयडीसी कार्यालयाने जागा विनाशुल्क हस्तांतरणाचा प्रस्ताव जलसंपदा विभागाकडे पाठविला.
विनाशुल्क जागेचा फायदा असा...
आयटी पार्कच्या ठिकाणी पायाभूत सुविधांच्या उभारणीसाठी अंदाजे २५ ते ३० कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. ‘जलसंपदा’कडून जागा विनाशुल्क मिळाल्यास उद्योजकांना तेथे प्रति स्क्वेअर फूट सुमारे दोन हजार रुपये दराने जागा उपलब्ध होईल. अन्यथा, त्यांना प्रति स्क्वेअर फूट सुमारे ९०० रुपये अधिक मोजावे लागतील, अशी माहिती ‘एमआयडीसी’च्या अधिकाऱ्यांनी दिली.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.