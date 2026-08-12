निकष ५५ डेसिबलचा अन्‌ मिरवणुकीत आवाज १३२ डेसिबल! सोलापूर शहर पोलिसांनी घेतले रीडिंग; लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे यांच्या जयंती मिरवणुकीत आदेशाचे उल्लंघन

सोलापूर : सोलापूर शहरात ९ ऑगस्ट रोजी लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे जयंतीची सांगता मिरवणूक काढण्यात आली. शहरातील ७३ मंडळांपैकी ४८ मंडळांनी मिरवणुकीत सहभाग घेतला. अनेक मंडळांनी पोलिस आयुक्तांच्या आदेशाकडे दुर्लक्ष करून साउंडचा आवाज वाढविला. या पार्श्वभूमीवर सदर बझार पोलिसांनी २१, तर फौजदार चावडी पोलिसांनी १८ मंडळांच्या आवाजाचे रीडिंग घेतले. यातील काही मंडळांचा आवाज १३२ डेसिबलपर्यंत गेल्याची माहिती पोलिसांनी दिली.
ध्वनिप्रदूषणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने १८ जुलै २००५ रोजी महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे. प्रत्येकाला शांततेत जगण्याचा अधिकार असून, तो जीवनाच्या मूलभूत अधिकाराचा भाग असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले आहे. शेजारी किंवा इतरांना त्रास होईल इतका आवाज करण्याचा कोणालाही अधिकार नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. ऑक्टोबर २००५ मधील निकालात न्यायालयाने वर्षभरातील १५ उत्सवांमध्ये मध्यरात्रीपर्यंत ध्वनिवर्धक वापरण्यास परवानगी दिली; मात्र त्यासाठी ध्वनीची मर्यादाही निश्चित केली. त्यानुसार लोकवस्तीच्या क्षेत्रात सकाळी सहा ते रात्री दहा या वेळेत ५५ डेसिबल, तर रात्री दहा ते सकाळी सहा या वेळेत ४५ डेसिबलपर्यंत ध्वनीची मर्यादा आहे.
व्यावसायिक क्षेत्रासाठी ही मर्यादा ६५ ते ७५ डेसिबलपर्यंत आहे. लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे जयंतीच्या सांगता मिरवणुकीत काही मंडळांनी ही ध्वनीमर्यादा ओलांडली. याबाबत नागरिकांनी पोलिसांशी संपर्क साधून नाराजी व्यक्त केली होती. पोलिसांनी सूचना करूनही काही मंडळांनी आवाज कमी केला नाही. त्यामुळे अशा मंडळांचे रीडिंग घेण्यात आले. यातील काही मंडळांवरील खटले थेट न्यायालयात पाठविले जाणार असून, काहींवर गुन्हे दाखल होण्याची शक्यता असल्याचे वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
मिरवणुकीतील मंडळे अन् आवाज
जयंतीतील स्थापन मंडळे : ७३
मिरवणुकीतील मंडळे : ४८
आवाजाची मर्यादा : ५५ डेसिबलपर्यंत
मंडळांचा नोंदविलेला आवाज : ११६ ते १३२ डेसिबल
पोलिस अधिकारी म्हणाले...
१) फौजदार चावडी पोलिस : लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे जयंतीच्या सांगता मिरवणुकीत वारंवार सांगूनही काही मंडळांनी आवाज कमी केला नाही. १८ मंडळांच्या आवाजाचे रीडिंग तीन मशीनद्वारे घेण्यात आले. त्यात काही मंडळांचा आवाज ११५ ते १३५ डेसिबलपर्यंत आढळला. या मंडळांवर सहायक पोलिस आयुक्तांच्या माध्यमातून कारवाई केली जाणार आहे.
२) सदर बझार पोलिस : पोलिस आयुक्तालयातील शांतता समितीच्या बैठकीत पोलिस आयुक्तांनी सर्वांना कायद्याचे पालन करून ध्वनीमर्यादा पाळण्याच्या सूचना केल्या होत्या. तरीदेखील काही मंडळांनी मिरवणुकीत ११६ ते १३२ डेसिबलपर्यंत आवाज केला. त्यामुळे अशा २१ मंडळांचे रीडिंग घेण्यात आले असून, त्याची माहिती पोलिस उपायुक्तांकडे पाठविली जाणार आहे.
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