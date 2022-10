साडेतीन वर्षाच्या नातीसह संपूर्ण कुटुंब आत्महत्या करू; माजी नगरसेवकाचा एकनाथ शिंदेंना इशारा

शिवसेनेचे कट्टर नेते एकनाथ शिंदे यांनी बंडखोरी करत शिवसेनेचे ४० आमदार आणि १२ खासदारांसह भाजपसोबत राज्यात नवं सरकार स्थापन केलं. दरम्यान, नवी मुंबईच्या एका माजी नगरसेवक एम. के मढवी यांनी शिंदे गटावर गंभीर आरोप करत साडेतीन वर्षाच्या नातीसह संपूर्ण कुटुंब आत्महत्या करू अशा इशारा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना दिला आहे. (The whole family will commit suicide Former corporator warning to Eknath Shinde)

मागील २ महिन्यापासून शिंदे गटाकडून माझ्यावर त्यांच्यासोबत येण्यासाठी दबाव टाकला आहे. माझ्यावर तडीपारीची कारवाई करण्याची नोटीस देत कुटुंबापासून दूर करण्याचा डाव आखला आहे. नवी मुंबईचे पोलीस उपायुक्त विवेक पानसरे यांनी मला शिंदे गटात सहभागी व्हा अन्यथा तुमचा एन्काऊंटर करू अशी धमकी देत १० लाख रुपये देण्याची मागणी केली. असे गंभीर आरोप मढवी यांनी शिंदे गटावर केले आहेत. या प्रसंगामुळे माझ्यावर मानसिक दडपण आले असल्याचेही मढवी यांनी म्हटले आहे.

हेही वाचा: Milind Narvekar: ‘लाथ मारलेलं कुत्र्याचं पिलूही घुटमळतं…नार्वेकरांच्या चर्चेवर निलम गोऱ्हेंची प्रतिक्रिया

तसेच मला, माझ्या कुटुंबाला धोका आहे. शिंदे गटात सहभागी झाले नाही तर एन्काऊंटर करण्याची धमकी दिली. माझ्यावर खोटे आरोप आणि खोट्या केसेस करून तडीपार करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. जर माझ्यावर अशी कारवाई होत असेल तर मी, माझं कुटुंब, साडेतीन वर्षाची नात, २ मुले, सुन, पत्नीसह आत्महत्या करू. आमच्या जीवाला कमी जास्त झालं तर त्याला जबाबदार विवेक पानसरे, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, संदीप नाईक, विजय चौगुले जबाबदार असतील असा इशारा एम. के मढवी यांनी दिला आहे.