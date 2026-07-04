Sahyadri Express: खिडकीतून हात घालून पर्स लंपास; प्लॅटफॉर्मवर महिलेचे दागिने हिसकावले, सह्याद्री एक्सप्रेसमध्ये चोरट्यांचा थरार

मिरज : कोल्हापूर-पुणे आणि पुणे-कोल्हापूर सह्याद्री एक्सप्रेसमध्ये शनिवारी मध्यरात्री भिलवडी रेल्वे स्थानकावर चोरट्यांनी धाडसी चोरी करत प्रवाशांना लक्ष्य केले. शनिवारी मध्यरात्री दीडच्या सुमारास प्लॅटफॉर्म क्रमांक एकवर गाडी थांबलेली असताना खिडकीतून हात घालून दोन प्रवाशांच्या पर्स चोरली यामध्ये अंदाजे आठ हजार रुपयेची रोख रक्कम लंपास करण्यात आली, तर दुसऱ्या घटनेत पुणे कोल्हापूर या गाडीतून पहाटे सव्वातीन वाजता रेल्वेतून उतरलेल्या महिलेच्या गळ्यातील सुमारे चार तोळ्यांचे सोन्याचे दागिने, पाच हजारांची रोख रक्कम आणि मोबाईल हिसकावून चोरटे पसार झाले. या सलग घटनांमुळे सह्याद्री एक्सप्रेसच्या सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे..घटनास्थळावरून मिळालेल्या माहितीनुसार, कोल्हापूर-पुणे सह्याद्री एक्सप्रेस भिलवडी स्थानकाच्या प्लॅटफॉर्म क्रमांक एकवर थांबल्यानंतर चोरट्यांनी गाडीच्या खिडकीतून हात घालून दोन प्रवाशांच्या पर्स चोरल्या. त्यामधील एका प्रवाशाचे तीन हजार, तर दुसऱ्याचे पाच हजार रुपये लंपास करण्यात आले..Mumbai News: कार्यादेश नसताना मॅनहोल कोणी उघडले? साकीनाका दुर्घटनेनंतर चौकशीचे आदेश.याचवेळी पुणे-कोल्हापूर सह्याद्री एक्सप्रेसमधून उतरलेल्या एका महिला प्रवाशाला प्लॅटफॉर्म क्रमांक दोनवरील अंधाराचा फायदा घेत दोन चोरट्यांनी गाठले. महिलेच्या गळ्यातील सुमारे चार तोळ्यांचे सोन्याचे दागिने, पाच हजार रुपयांची रोकड आणि मोबाईल हिसकावून चोरटे क्षणार्धात पसार झाले. महिलेने आरडाओरडा केल्यानंतर रेल्वे कर्मचाऱ्यांनी त्या ठिकाणी धाव घेतली; मात्र तोपर्यंत चोरटे निसटले होते. .विशेष म्हणजे, रेल्वेत बंदोबस्त असतानाही एकाच रात्री येणाऱ्या आणि जाणाऱ्या सह्याद्री एक्सप्रेसमध्ये चोरीच्या दोन घटना घडल्याने प्रवाशांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे. काही दिवसांपूर्वी शेणोली स्थानकादरम्यान सिग्नल यंत्रणेत बिघाड करून प्रवाशांचे साहित्य लुटल्याची घटना ताजी असतानाच पुन्हा भिलवडी परिसरात चोरी झाल्याने चोरट्यांचे मनोबल वाढले की काय असा सवाल उपस्थित होत आहे..Mumbai News: रेल्वेचे दावे कोरडे, डबे मात्र ओले! लोकलच्या छतातून पाण्याचा वर्षाव; रेल्वे प्रशासनावर टीकेचा भडिमार .वारंवार घडणाऱ्या चोरीच्या घटनांमुळे सह्याद्री एक्सप्रेसमध्ये रेल्वे सुरक्षा दल व जीआरपीचा बंदोबस्त वाढविण्याची मागणी प्रवाशांकडून होत आहे. एका बाजूला सह्याद्री एक्सप्रेस गाडीला रेल्वे प्रशासनाने वाढीव भाडे आकारले असताना, दुसरीकडे पुरेशी सुरक्षा मिळत नसल्याने प्रवाशांच्या सुरक्षिततेबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहेत. शिवाय रेल्वेच्या भाडेवाढ सह चोरीच्या घटनेमुळे प्रवाशांमध्ये भीतीचे वातावरण पसरले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.