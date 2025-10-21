चोरट्यांकडून तरुणावर कोयत्याने वार! मैत्रिणीसोबत फिरायला गेल्यावर सोरेगावजवळ रात्री 10.30 वाजता घडला थरार; मित्रासाठी अर्धा किमी धावत गेली मैत्रीण अन्‌...

तात्या लांडगे
सोलापूर : दिवाळीनिमित्त नवीन दुचाकी घेतलेला आयटी इंजिनिअर व्यंकटेश बुधले (वय २५, रा. भारती विद्यापीठाजवळ) हा मैत्रिणीसोबत विजयपूर रोडवर फिरायला गेला होता. रात्री साडेदहाच्या सुमारास अंधारातून आलेल्या तिघांनी सुरवातीला व्यंकटेशला गळ्यातील सोन्याचे चेन मागितली. व्यंकटेशनने नकार दिला आणि त्यांच्यात झटापट झाली. त्यात एकाने व्यंकटेशच्या कपाळावर कोयत्याने वार केला. त्यानंतर जखमी व्यंकटेशला ॲपेक्स हॉस्पिटलमध्ये उपचारासाठी दाखल करण्यात आले होते.
११ ऑक्टोबर रोजी सोलापूर शहरातील आवंती नगरातील एका हौसिंग सोसायटीत चौघेजण घुसरले. त्यांनी दोन घरांमध्ये प्रवेश करून चाकू गळ्याला लावून त्याठिकाणी जबरी चोरी केली होती. त्यातील दोघे अजूनही फरार असतानाच सोमवारी (ता. २०) रात्री विजयपूर रोडवर दुसरी गंभीर घटना घडली आहे. जेवणानंतर व्यंकटेश मैत्रिणीसोबत फिरायला गेला होता. सोरेगावजवळील मुख्य रस्त्यापासून थोड्या अंतरावरील आतील रस्त्यावरुन वळण घेऊन सोलापुरात येताना त्याच्यावर जीवघेणा हल्ला झाला. त्याच्या गळ्यातील सोन्याची चेन तिघांनी चोरून नेली. मैत्रिणीच्या गळ्यातील चेन देखील हिसकावली, पण झटापटीत तुटून चेन अंधारात खाली पडली होती.
दरम्यान, घटनेची माहिती मिळताच पोलिस उपायुक्त विजय कबाडे, सहायक पोलिस आयुक्त दिलीप पवार, राजन माने, विजापूर नाका पोलिस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक दादासाहेब गायकवाड, पोलिस निरीक्षक सुशांत वराळे, शहर गुन्हे शाखेचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक अरविंद माने आदींनी धाव घेतली. घटनास्थळी ‘फॉरेन्सिक’ची वाहने पोचली होती. त्यांनी घटनास्थळाचा पंचनामा केला. त्याठिकाणी पोलिसांच्या गाड्यांचीही मोठी गर्दी दिसत होती. आता तिन्ही संशयितांच्या शोधासाठी शहर गुन्हे शाखेची पथके रवाना झाली आहेत.
झटापटीत तिघे म्हणाले, ‘आम्हालाच मारतो का’
अंधारातून व्यंकटेशच्या दुचाकीसमोर आलेल्या तिघांनी त्याला मारहाण सुरू केली. गळ्यातील चेन हिसकावली. त्यावेळी व्यंकटेशची त्या तिघांबरोबर झटापट झाली. त्यावेळी ते मराठीतून म्हणत होते, ‘आम्हालाच मारतो का’. दरम्यान, घटनेची माहिती मिळताच सोलापूर शहर गुन्हे शाखेचे श्वान पथक घटनास्थळी बोलावण्यात आले होते. तेथून कच्च्या रस्त्याने, जवळच्या शेतातून पुढे रस्त्यापर्यंत श्वान पथक गेले, पण पोलिसांच्या हाती ठोस असे काहीच लागले नाही.
‘ती’ अर्धा किमी पळत गेली अन्...
व्यंकटेशच्या कपाळावर दरोडेखोरांनी कोयत्याचा वार केला होता. काहीवेळात तो चक्कर येऊन रस्त्यावर कोसळला होता. रात्रीच्या अंधारात कोणीही आजूबाजूला नव्हते. त्यामुळे व्यंकटेशसोबत असलेल्या मैत्रिणीने आरडाओरड करीत अर्धा किलोमीटरवरील आदित्य हॉटेल गाठले. तेथील लोक धावत आले आणि व्यंकटेशला दवाखान्यात दाखल केले.
