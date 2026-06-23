मोठी ब्रेकिंग! सोलापुरातील वसंत विहारमध्ये अवघ्या २ तासांत चोरट्यांनी साधला डाव; २५ तोळे दागिने घेऊन चोरटे चारचाकीतून पसार, चुलत सासऱ्याने ठेवले होते जावयाकडे दागिने

सोलापूर : सोलापुरातील वसंत विहार परिसरातील बदलवा हॉस्पिटलमागील अमर रामचंद्र पवार यांच्या घरात मंगळवारी (ता. २३) दुपारी सव्वातीन ते सव्वापाच या वेळेत चोरी झाली. चोरट्यांनी त्यांच्या घरातून तब्बल २५ तोळे दागिने चोरून नेले. या प्रकरणी अमर पवार यांनी फौजदार चावडी पोलिसांत फिर्याद दिली आहे.
वसंत विहारमधील अमर पवार यांचा भाऊ ‘पेटीएम’मध्ये नोकरी करतो. त्यांचे वडील जुनी मिल कंपाउंड येथे कामाला आहेत. अमर यांची पत्नी व मुले पुण्याला गेले आहेत. दुपारी तीनच्या सुमारास अमर यांना कॉल आला आणि ते घर बंद करून शहरात आले. त्यावेळी त्यांच्या बंद घराचे कुलूप तोडून चोरट्यांनी घरात प्रवेश केला. घरातील दोन्ही बेडरूममधील कपाटे चोरट्यांनी उचकटली. त्यातील एका बेडरूममधील कपाटात दागिने होते.
चोरट्यांनी ते सगळे दागिने घेतले आणि अवघ्या काही मिनिटांत तेथून पोबारा केला. फिर्यादीचे साडेसोळा तोळे दागिने चोरीला गेले आहेत. त्यांच्या चुलत सासऱ्याचे नेमके किती तोळे दागिने होते हे समजू शकलेले नाही. ते परगावाहून आल्यावर फिर्यादीत दाखल दागिने वाढतील. पण, अंदाजे २५ तोळे दागिने चोरीला गेले आहेत. घटनेची माहिती मिळताच फौजदार चावडी पोलिस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक महादेव राऊत, सहायक पोलिस निरीक्षक श्री. जाधव, गुन्हे प्रकटीकरण पथक, पोलिस उपायुक्त प्रीतम यावलकर, डॉ. अश्विनी पाटील, गुन्हे शाखेचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक अरविंद माने, सहायक पोलिस निरीक्षक नीलेश सोनवणे हेही घटनास्थळी गेले होते. फिंगर प्रिंट पथकाने कुलूप व कपाटावरील काही फिंगर प्रिंट घेतले आहेत. वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक महादेव राऊत तपास करीत आहेत.
चुलत सासरे परगावी; जावयाकडे ठेवले होते दागिने
फिर्यादी अमर पवार यांचे चुलत सासरे परगावी गेले आहेत. शहरातील बंद घरांमध्ये चोरी होत असल्याने त्यांनी गावी जाण्यापूर्वी आपल्या घरातील दागिने चुलत जावई पवार यांच्या घरी आणून ठेवले होते. चोरीला गेलेल्यामध्ये त्यांचेही दागिने आहेत.
श्वान पथक जागेवरच घुटमळले; आता ‘सीसीटीव्हीं’ची पडताळणी
घरफोडी झाल्यानंतर श्वान पथक घटनास्थळी दाखल झाले होते, पण ते जागेवरच घुटमळले. ज्यांच्या घरी चोरी झाली तेथे सीसीटीव्ही कॅमेरा नाही. त्यामुळे पोलिसांनी परिसरातील फुटेज मिळवून त्याची पडताळणी सुरू केली आहे. ते काम दोन अधिकारी, चार कर्मचारी करीत आहेत. चोरटे चारचाकीतून आले आणि वसंत विहारकडून जुना पूना नाक्याकडे जाणाऱ्या रस्त्याने पसार झाल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
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