यंदाच्या विसर्जन मिरवणुका होणार डीजेमुक्त! पोलिस आयुक्त कारवाईबाबत सक्त, ‘डीजे’वाले वरमले; डीजेविरोधातील असंतोषाला वाट, दर तासाला ३०० सोलापूरकरांचे मिस कॉल

सोलापूर : ‘डीजे’मुक्त सोलापूर कृती समिती, ज्येष्ठ नागरिक, डॉक्टर्स, शालेय विद्यार्थ्यांसह विविध सामाजिक संघटना ‘डीजे’विरोधात रस्त्यावर उतरल्या आहेत. मध्यवर्ती गणेशोत्सव मंडळांनीही त्यासाठी सकारात्मकता दर्शविली आहे. आता वकिलांची सोलापूर बार असोसिएशन देखील त्यांच्या सर्व शाखांमधील वकिलांना सोबत घेऊन या लढ्यात सहभागी होणार असून त्यांनीही डीजेमुक्त सोलापूरचा निर्धार केला आहे. दुसरीकडे मंडप, डेकोरेशन, साऊंड सिस्टिम व्यावसायिकांनी ‘डीजे’वाल्यांच्या भूमिकेला विरोध केल्याने व पोलिस आयुक्त त्यांच्या भूमिकेवर ठाम असल्याने ‘डीजे’वाले वरमले आहेत. त्यामुळे गणेशोत्सवाची सुरवात शांततेत झाली, तशाच विसर्जन मिरवणुका देखील ‘डीजे’मुक्त निघतील, असा विश्वास पोलिस आयुक्त एम. राज कुमार यांनी व्यक्त केला आहे.
पोलिस आयुक्त एम. राज कुमार यांनी डीजेमुक्त सोलापूरच्या संदर्भात शुक्रवारी (ता. २९) पत्रकार परिषद घेऊन माहिती दिली. डीजेमुक्त सोलापूर व्हावे, अशी सर्वांचीच मागणी असून, त्याअनुषंगाने मध्यवर्ती मंडळे, डीजे व्यावसायिकांची देखील पोलिसांनी बैठक घेतली. त्यांनीही सकारात्मकता दर्शविली आहे. गणेशोत्सवाच्या पहिल्या दिवशी सोलापूर शहरात डीजेच्या कर्णकर्कश आवाज ऐकू आला नाही. त्याबद्दल अनेकांनी फोन करून समाधान व्यक्त केले.
दरम्यान, आवाजाची मर्यादा पाळून मिरवणुका काढायला कोणाचाही विरोध नाही, पण आवाजाची पातळी ओलांडल्यास यापुढे पोलिस ध्वनिप्रदूषण कायदा व सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार संबंधित मंडळांवर कडक कारवाई करतील, असेही पोलिस आयुक्तांनी स्पष्ट केले आहे. या पत्रकार परिषदेसाठी पोलिस उपायुक्त विजय कबाडे, डॉ. अश्विनी पाटील, हसन गौहर उपस्थित होते.
डेकोरेशन, साऊंड सिस्टिमवर निर्बंध नाहीत
गणेशोत्सव मंडळांनी मंडपासमोर केलेले डेकोरेशन, साऊंड सिस्टिम, लायटिंगवर पोलिसांनी कोणतेही निर्बंध घातलेले नाहीत. पण, काहीजण सोशल मीडियातून पोलिसांनी त्यावर बंदी घातल्याची अफवा पसरविण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. त्या अफवांवर कोणीही विश्वास ठेवू नये, तसे कोणी करत असल्यास त्याची माहिती पोलिसांना द्यावी. गणेशोत्सवात तीन दिवस रात्री १२ वाजेपर्यंत मंडपासमोर मंडळांना आवाजाची मर्यादा पाळून गाणी वाजविण्यास परवानगी आहे. त्यांची लायटिंग, साऊंड सिस्टिम, डेकोरेशन ते सुरू ठेवू शकतात, असे पोलिस आयुक्तांनी यावेळी स्पष्ट केले आहे.
डीजेमुक्त सोलापूरसाठी 9168 729 729 या क्रमांकावर मिस कॉल
डीजेमुक्त सोलापूरसाठी 9168 729 729 या क्रमांकावर मिस कॉलचा पाऊस पडत आहे. सरासरी दर तासाला सुमारे ३०० सोलापूरकरांच्या मिस कॉलची नोंद होत असल्याचे दिसून आले. 'डीजेमुक्त सोलापूर कृती समिती'ला न्यायालयीन लढ्यात बळ मिळावे यासाठी वीरशैव व्हिजनने मिस कॉल देण्याची सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे. सोलापूरकरांची डीजेविरोधातील मनातील असंतोष मिस कॉल देऊन नोंदवत आहेत. पहिल्या दिवशी रात्री ९.३० पर्यंत तब्बल दहा हजार सोलापूरकरांनी मिस्ड कॉल करुन डीजेमुक्तीच्या अभियानाला पाठबळ दिले आहे.
‘सकाळ’च्या कार्यालयात डीजेमुक्त सोलापूर कृती समितीची स्थापना झाली. त्यानंतर या अभियानाला पाठिंबा देण्यासाठी सोलापूर शहरातील अनेक संस्था, संघटना सरसावल्या आहेत. हा लढा दिवसेंदिवस व्यापक होत आहे. आता डीजेविरोधात मिस्ड कॉलची सुविधा उपलब्ध केल्याने हे अभियान समाजातील सर्व स्तरापर्यंत पोहोचवणे सोपे झाले आहे. दरम्यान, मिस्ड कॉलची सोय उपलब्ध करून दिल्यावर दर तासाला ३०० तर प्रतिमिनिटाला पाच सोलापूरकर मिस कॉल करत आहेत. त्यानंतर त्यांना त्या क्रमांकावरुन धन्यवादाचा संदेशही मिळत आहे.
डीजेमुक्त सोलापूर कृती समितीला न्यायालयीन लढा देण्यास बळ मिळेल
सोलापूरकरांच्या मनात जे होते, ते मिस्ड कॉलमधून व्यक्त झाले आहे. सर्वांना डीजेमुक्ती हवी होती, मात्र त्याला माध्यम नव्हते. सोपे, सहज व विनाखर्चिक माध्यम त्यांना उपलब्ध करुन दिले. लाखो सोलापूरकर मिस्ड कॉल करुन पाठीशी उभे राहतील, हा विश्वास आहे. त्या आधारे डीजेमुक्त सोलापूर कृती समितीला न्यायालयीन लढा देण्यास बळ मिळेल.
- राजशेखर बुरकुले, संस्थापक अध्यक्ष, वीरशैव व्हिजन, सोलापूर
