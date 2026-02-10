Valentines Day: प्रपोजसाठी वाघोबालाही करावी लागते वणवण अन् लावतात जीवाचीही बाजी; वाघिणीला कसं करतात इम्प्रेस?

मिलिंद उमरे १४ फेब्रुवारी हा दिवस जगभरात व्हॅलेंटाइन डे म्हणून उत्साहात साजरा केला जातो. अनादी काळापासून असलेली नैसर्गिक प्रेमभावना किंवा प्रियाराधनाचे प्रकार फक्त मानवी विश्वापुरतेच मर्यादित आहे, असा आपला समज असतो. पण निसर्गात वन्यजीवही आपल्या विशिष्ट पद्धतीने प्रेम व्यक्त करतात, आपल्या इंग्रजी भाषेत सांगायचे तर प्रपोज करतात आणि जोडीदार मिळवायला माणसांसारख्याच अनेक खटपटी, लटपटी करतात. या'जंगली' प्रेम-आराधनेचा घेतलेला हा मागोवा. .वाघ म्हटलं की, डोळ्यांपुढे येतो अक्राळ विक्राळ जबडा वासलेला आणि आपल्या एका गर्जनेनं अवघं रान सामसूम करणारा जबरदस्त आक्रमक प्राणी! पण वाघ अगदीच आक्रमक असला, तरी प्रेमाच्या मोहपाशातून त्याचीही सुटका नाही. वाघोबांचा हा प्रेमरोग एक, दोन आठवडयाहून फार काळ टिकत नसला, तरी त्यालाही आपला जोडीदार मिळवायला वनात बरीच वणवण करावी वाघ हा मुळात एकलकोंडा प्राणी. त्याच्याच मार्जार कुळातला सिंह आपल्या इतर भावांशी अनेकदा जुळवून घेतो, सिंहिणी आपल्या सवतीशीही जुळवून घेतात. त्यामुळे सिंहाचा बराच मोठा परिवार असतो. पण वाघोबांचं तंत्र मात्र 'एकला चलो रे' असं असतं. पण आपली पुढची पिढी जन्माला यावी, ही निसर्गदत्त भावना त्याच्याही मनात असतेच. त्यासाठी वाघच नाही, तर वाघिणबाईसुद्धा काही विशिष्ट प्रयत्न करतात. अर्थात ते आपल्यासारखे गुलाब, गिफ्ट वगैरे घेऊन फिरत नाहीत..Mumbai Crime: भयानक! शीर धडापासून वेगळं, शरीर कुजलेल्या अवस्थेत अन्... मुंबईच्या जुहू बीचवर व्यक्तीचा मृतदेह आढळला, धक्कादायक सत्य समोर.विणीच्या हंगामात ते एकमेकांशी संवाद साधण्यासाठी निसर्गाने दिलेल्या काही खास 'इशान्यांचा' वापर करतात. त्यातला एक महत्त्वाचा इशारा चक्क मूत्र विसर्जन हा असतो. जेव्हा वाघीण मीलनासाठी तयार असते, तेव्हा ती झाडांच्या खोडांवर किंवा दगडांवर आपल्या मूत्राचा शिडकावा करते. या मूत्रात काही विशिष्ट रसायने असतात, ज्याचा वास हुंगत आलेल्या नर वाघाला कळते की वाघीण जवळच आहे आणि आपली व्हॅलेंटाइन होण्यास तयार आहे..वाघीण नराला आकर्षित करण्यासाठी आणि आपले अस्तित्व दर्शवण्यासाठी वारंवार आणि जोरजोरात गर्जना करते. तिला प्रतिसाद म्हणून वाघही डरकाळ्या फोडत फिरत राहतो. एकदा भेट झाली की या डरकाळ्या काहीशा खालच्या खर्चातल्या गोड गुरगुरण्यात रूपांतरित होतात. याल 'चफिंग' म्हणतात. विशेष म्हणजे नर वाघ मादीचा शोध घेत असला, तरी अंतिम निवड मादीची असते. नराचे आरोग्य, त्याची शक्ती आणि त्याच्या वासातील रसायने यावरून मादी प्रेमप्रस्ताव स्वीकारायचा की नाही, हे ठरवते..Education News: राज्यात पहिलीपासून त्रिभाषा धोरण? समितीचा अहवाल सरकारला सादर.कधी लावतात जिवाची बाजी...नर वाघ क्षेत्ररक्षण आणि प्रजोत्पादनासाठी जोडीदार या दोन गोष्टीसाठी जिवाची बाजी लावायला कायम सज्ज असतात. मादीसाठी झालेल्या संघर्षात अनेकदा वाघांना जीवही गमवावा लागतो. ताडोबाच्या रामदेगी वनक्षेत्रात ब्रह्मा आणि त्याचा साथीदार वीरभद्र या दोन वाघांची छोटा मटका या वाघाची जोडीदार नयनतारा हिला मिळवण्यासाठी झालेल्या घनघोर युद्धात ब्रह्माचा मृत्यू झाला. पुढे याच छोटा मटकाची लढाई ताडोबाचा जुना आणि अनुभवी वाघ बजरंग याच्यासोबत लढाई होऊन बजरंगला जीव गमवावा लागला. याशिवाय ताडोबात तरुण वाघ रुद्र आणि त्याचा भाऊ ताला यांनी मिळून बलाढ्य वाघ मटकासूरला जेरीस आणलं होतं. त्यात मटकासूर गंभीर जखमी झाला. त्यामुळे मटकासूरला माया आणि छोटी तारा या आपल्या मादी जोडीदारांपासून दूर होऊन बफर झोनमध्ये आश्रय घ्यावा लागला..जंगलातील या 'डेंजर' प्राण्याची प्रेम व्यक्त करण्याची पद्धतही अनेकदा 'डेंजर'च असते. कधी कधी नर वाघ धसमुसळ्यासारखा वाघिणीच्या मागून येऊन तिची मान हळूच जबड्यात धरतो. हा प्रकार वाघांच्या दुनियेत लाडिक असला तरी शेवटी एक टन वजनाच्या गव्याची हाड फोडणाऱ्या वाघोबानं जर जबडा कसलाच तर वाघिणीची मान मोडायला काही क्षण पुरतील. पण सहसा असं घडत नाही. वाघीण या सत्त्वपरीक्षेत उत्तीर्ण झाली की, मग दोघांचाही व्हॅलेंटाइन डे बेधुंद पद्धतीनं साजरा होतो..२ मात्र मीलनाचा हा काळ फार नसतो. एकदा जोडी जमली की, ते ३ ते ५ दिवस एकत्र राहतात. अपवादात्मक स्थितीत आणखी काही दिवसांची भर पडू शकते. या काळात ते अनेकदा मीलन करतात आणि त्यानंतर पुन्हा आपापल्या वाटेने निघून जातात. वाघिणीला मातृत्वाची चाहूल लागली की तिच्यातली प्रेयसी लुप्त होते. आपल्या बाळंतपणासाठी ती जंगलातील गुप्त जागा शोधते. मग ज्या वाघासोबत मीलन झालं त्यालासुद्धा अशा जागेचा पत्ता लागू देत नाही. चुकून तो आलाच तर त्याच्यासोबतच प्रेमालाप वगैरे विसरून बेधडक त्याच्यावर तुटून पडते..'Valentine Day' ला गर्दीपासून दूर, निसर्गाच्या कुशीत वेळ घालवायचा आहे? मग मुंबईजवळील या ठिकाणाला नक्की भेट द्या.काही वाघिणी जरा चलाख असतात, नर (ज्याच्यासोबत मीलन झालेलं आहे तो असो की नवखा नर असो) जास्तच बलदंड असेल तर उगाच आपण माजावर असल्याचं (खरेतर वाघीण मीलनानंतर दोन वर्षापर्यंत माजावर येत नाही.) खोटं खोटं नाटक करते. कधी कधी त्या वाघोबाला आपल्या पिल्लांपासून दूर नेण्यासाठी खोटं खोटं मीलनही करते. शेवटी प्रेम जोडीदारावर असो की आपल्या अपत्यावर, प्रेमासाठी वाट्टेल ते, हा धडा वाघांनाही चुकलेला नाही..मीलनासाठी वाघिणीच्या मूत्राचा वास घेताना वाघ "फ्लेहमेन रिस्पॉन्स" नावाचा एक जरा गंमतशीर प्रकार वापरतात. वाघ तोंड उघडे ठेवून आणि ओठ दुमडून तो वास नीट पारखतो. या प्रक्रियेला "फ्लेहमेन रिस्पॉन्स" म्हणतात, ज्याद्वारे तो मादीच्या प्रजनन स्थितीचा अचूक अंदाज लावतो. पण या मुद्रेत एरवी भयंकर दिसणारे वाघ फारच गंमतशीर दिसतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 