Board Exam: कॉपी करणाऱ्यांची आता खैर नाही! दहावी–बारावीच्या परीक्षा हायटेक पद्धतीने होणार; महाराष्ट्र बोर्डचा मोठा निर्णय

यावेळी महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाने दहावी आणि बारावीच्या बोर्ड परीक्षा पूर्णपणे कॉपीमुक्त व्हाव्यात यासाठी ठोस योजना आखल्या आहेत. केंद्राबाहेर पोलीस गस्त बसवली जाईल. तसेच परीक्षा केंद्रांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवले जातील. शिवाय प्रत्येक पर्यवेक्षकाचा मोबाईल फोन झूम अॅपद्वारे जिल्हा नियंत्रण कक्षाशी जोडला जाईल..बोर्ड सध्या परीक्षा केंद्रे निश्चित करण्याचे काम करत आहे. गेल्या वर्षी अस्तित्वात असलेल्या केंद्रांची संख्या कायम ठेवण्यात आली आहे. बारावीच्या प्रात्यक्षिक परीक्षा २३ जानेवारीपासून सुरू होतील. याआधी प्रत्येक परीक्षा केंद्राची गटशिक्षण अधिकाऱ्यांकडून तपासणी करण्यात आली. ज्या केंद्रांवर सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवलेले नाहीत तेथे सीसीटीव्ही बसवण्याचे आदेश देण्यात आले. ज्या केंद्रांवर तुटलेल्या सुरक्षा भिंती खराब झाल्या आहेत त्या दुरुस्त करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. .Maharashtra Municipal Election : गल्लीत गोंधळ, मुंबईत खलबते! सत्ताधाऱ्यांत निष्ठावंतांची कोंडी, काँग्रेसला हवी 'वंचित'ची साथ.उमेदवारांना केंद्रांवर मिश्र पद्धतीने बसवले जाईल. याचा अर्थ असा की वेगवेगळ्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांना एकाच केंद्रावर नियुक्त केले जाईल. याव्यतिरिक्त, मिश्र पद्धतीने पर्यवेक्षक तैनात केले जातील. शहरी भागातील पर्यवेक्षकांना इतर शाळांमध्ये नियुक्त केले जाईल. ग्रामीण भागातील पर्यवेक्षकांना इतर तहसीलमधील शाळांमध्ये नियुक्त केले जाईल. विद्यार्थी ओळखू नयेत यासाठी हे केले जात आहे. प्रत्येक परीक्षा केंद्रावर पर्यवेक्षकांचे मोबाईल कॅमेरे चालू ठेवून, तेथे होणाऱ्या प्रत्येक हालचालीची माहिती जिल्हा दंडाधिकारी आणि शिक्षण अधिकाऱ्यांना दिली जाईल. .गेल्या काही वर्षांपासून राज्यात कॉपीचे उच्चाटन करण्यासाठी मोहीम सुरू आहे. यावेळी, जिल्हा दंडाधिकारी कार्यालयातील एक पथक परीक्षेदरम्यान तैनात केले जाईल. इतर पथकांप्रमाणे, जिल्हा दंडाधिकारी पथक परीक्षा केंद्रांना भेट देईल, तपासणी करेल आणि गरज पडल्यास छापे देखील टाकेल. याशिवाय शिक्षण अधिकारी, गटशिक्षण अधिकारी, महसूल विभाग आणि मंडळ अधिकाऱ्यांचे पथक देखील कर्तव्यावर असतील. इयत्ता बारावीची लेखी परीक्षा १० फेब्रुवारीपासून सुरू होईल..MPSC Exam : 'एमपीएससी'त 'पाचवा' पर्याय बंधनकारक; विद्यार्थ्यांमध्ये संभ्रम.त्यापूर्वी २३ जानेवारीपासून प्रात्यक्षिक आणि तोंडी परीक्षा सुरू होतील. इयत्ता दहावीची लेखी परीक्षा २० फेब्रुवारी रोजी होईल. त्याची प्रात्यक्षिक परीक्षा २ फेब्रुवारी रोजी होईल. परीक्षेच्या तारखा जवळ येत असताना, शाळांमध्ये अभ्यासक्रम पूर्ण करण्याची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात पोहोचली आहे. परीक्षांना अजून सुमारे दीड महिना शिल्लक आहे, परंतु प्रात्यक्षिक परीक्षा अभ्यासक्रम पूर्ण करतील जेणेकरून विद्यार्थी परीक्षेची तयारी करू शकतील. त्यामुळे शिक्षकांसोबतच विद्यार्थीही तयारीत व्यस्त आहेत.