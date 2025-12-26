महाराष्ट्र बातम्या

Board Exam: कॉपी करणाऱ्यांची आता खैर नाही! दहावी–बारावीच्या परीक्षा हायटेक पद्धतीने होणार; महाराष्ट्र बोर्डचा मोठा निर्णय

10th and 12th Board Exam: दहावी आणि बारावीच्या परीक्षा कॉपीमुक्त करण्यासाठी, महाराष्ट्र बोर्डाने पर्यवेक्षकांचे मोबाईल फोन सीसीटीव्ही, पोलीस देखरेख आणि झूमद्वारे जिल्हा नियंत्रण कक्षाशी जोडण्याचा निर्णय घेतला आहे.
यावेळी महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाने दहावी आणि बारावीच्या बोर्ड परीक्षा पूर्णपणे कॉपीमुक्त व्हाव्यात यासाठी ठोस योजना आखल्या आहेत. केंद्राबाहेर पोलीस गस्त बसवली जाईल. तसेच परीक्षा केंद्रांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवले जातील. शिवाय प्रत्येक पर्यवेक्षकाचा मोबाईल फोन झूम अॅपद्वारे जिल्हा नियंत्रण कक्षाशी जोडला जाईल.

