हद्द झाली! वांद्र्यातील 'मातोश्री'ला वाचवण्यासाठी...; सोमय्यांचा जाधवांवर हल्लाबोल

मुंबई महापालिकेतील (BMC) स्थायी समिती अध्यक्ष आणि शिवसेना नेते यशवंत जाधव (Yashavant Jadhav) यांच्यावर कारवाई करताना आयकर विभागाला (Income Tax Department) एक डायरी आढळून आली. ज्यामध्ये मातोश्रीला (Matoshri) पैसे दिल्याचा उल्लेख आहे. पण जाधवांनी आपण स्वतःच्या आईला पैसे दिल्याचा दावा केला आहे. यावरुन आता भाजप नेते किरीट सोमय्या (Kirit Somaiya) यांनी जाधव यांच्यावर टीका केली आहे. (To save Matoshri of Bandra put own mother name forward this is sad Kirit Somaiya on Yashawant Jadhav)

सोमय्या यांनी ट्विट केलं, यामध्ये ते म्हणतात, "हद्द कर दी" यशवंत जाधवांनी घोटाळा लपवण्यासाठी वांद्रे येथील 'मातोश्री'ला वाचविण्यासाठी स्वतःच्या 'आई'चं नाव द्यावं याबद्दल वाईट वाटतं. ५० लाखांचं घड्याळ आणि २ कोटी रुपये रोख आपल्या आईला देण्यापूर्वी या खरेदीची जाधवांनी पोच पावती, बिल ही घेतले असेलच ना?? असा सवालही सोमय्या यांनी विचारला आहे.

या ट्विटपूर्वी सकाळी केलेल्या आणखी एका ट्विटमधून सोमय्या यांनी ठाकरे सरकारवर पुन्हा एकदा निशाणा साधला. तसेच या आठवड्यात ठाकरे सरकारमधील घोटाळेबाजांविरोधात न्यायालयात ५ याचिकावर सुनावणी होणार आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली.

दरम्यान, यशवंत जाधवांवर झालेली कारवाई ही मुंबई महापालिका निवडणुकीच्या तोंडावर करण्यात आल्यानं यामागं राजकीय षडयंत्र असल्याचं सेनेच्या नेत्यांनी म्हटलं होतं. यानंतर काँग्रेसही आक्रमक झाली असून यशवंत जाधवांच्या डायरी सोबत बिर्ला-सहारा डायरीचीही (Birla-Sahara Dairy) चौकशी आयकर विभागानं करावी अशी मागणी काँग्रेस प्रवक्ते सचिन सावंत (Sachin Sawant) यांनी केली होती.