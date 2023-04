Roshni Shinde beating case: रोशनी शिंदे मारहाण प्रकरणी मोठी अपडेट; महिला आयोगाने घेतली दखल

ठाकरे गटाच्या कार्यकर्त्या रोशनी शिंदे यांना फेसबुक पोस्ट टाकण्यावरून शिंदे गटातील महिला कार्यकर्त्यांनी मारहाण केल्याचं प्रकरणं चांगलंच तापलं आहे. दरम्यान मोठी अपडेट समोर आली आहे. महिला आयोगाने दखल घेतली आहे. ठाणे पोलिसांना तातडीने अहवाल सादर करण्याचे आदेश देण्यात आल आहेत. (took notice of the Roshni Shinde beating case women comishtion of maharashtra )

ठाण्यातील कासारवडवली परिसरात ठाकरे गटाच्या महिला पदाधिकारी रोशनी शिंदे यांना सोमवारी रात्री शिंदे गटाच्या महिला पदाधिकाऱ्यांनी आक्षेपार्ह पोस्ट केल्याचा आरोप करत मारहाण केली होती. या घटनेनंतर उद्धव ठाकरे आणि त्यांच्या पत्नी रश्मी आणि आदित्य ठाकरे यांनी भेट घेतली.

दरम्यान, ठाण्याच्या माजी महापौर मिनाक्षी शिंदे यांनी ठाकरे, विचारे, आव्हाड रोशनी शिंदेंचा जीवही घेऊ शकतात असा गंभीर आरोप केला आहे. रोशनी शिंदे यांच्या जिवाला धोका असून, त्यांना पोलीस संरक्षण देण्याची मागणी शिवसेनेच्या शिंदे गटाने केली आहे. यासंदर्भात त्यांनी पोलीस आयुक्तांना पत्रही दिले आहे.

रोशनी शिंदे यांच्यावर खासगी रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. ठाण्यातील घोडबंदर रोड परिसरातील कासारवडवली भागात रोशनी शिंदे यांचं कार्यालय आहे. तिथून सोमवारी संध्याकाळी घरी निघत असताना शिंदे गटाच्या 15 ते 20 महिला कार्यकर्त्यांनी मारहाण केल्याचा आरोप आहे.