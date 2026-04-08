महाराष्ट्र बातम्या

Mumbai News : पर्यटन विकासाची ‘कासव’गती! १४ वर्षांनंतरही २०१२ च्या कामांना निधी

राज्यातील पर्यटनस्थळांचा कायापालट करून स्थानिक रोजगार निर्मितीचे स्वप्न पाहणाऱ्या ‘प्रादेशिक पर्यटन विकास योजने’ला सरकारी अनास्था आणि राजकीय साठमारीचे ग्रहण लागले आहे.
Tourism Development slow

Tourism Development slow

sakal

सदानंद पाटील
Updated on

मुंबई - राज्यातील पर्यटनस्थळांचा कायापालट करून स्थानिक रोजगार निर्मितीचे स्वप्न पाहणाऱ्या ‘प्रादेशिक पर्यटन विकास योजने’ला सरकारी अनास्था आणि राजकीय साठमारीचे ग्रहण लागले आहे. २०१२-१३ मध्ये मंजूर झालेली किरकोळ स्वरूपाची विकासकामेही तब्बल १४ वर्षांनंतरही अपूर्ण आहेत. या रेंगाळलेल्या प्रकल्पांसाठी (स्पिलओव्हर) २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात २९२ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. विशेष म्हणजे, एवढी तरतूद करूनही अद्याप ७५६ कोटींचे दायित्व शिल्लक असल्याने पर्यटनविकास ‘पांढरा हत्ती’ ठरत असल्याचे चित्र आहे.

Loading content, please wait...
maharashtra
Funding
Development
Project
Tourism

Related Stories

No stories found.