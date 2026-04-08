Mumbai News : पर्यटन विकासाची ‘कासव’गती! १४ वर्षांनंतरही २०१२ च्या कामांना निधी

मुंबई - राज्यातील पर्यटनस्थळांचा कायापालट करून स्थानिक रोजगार निर्मितीचे स्वप्न पाहणाऱ्या 'प्रादेशिक पर्यटन विकास योजने'ला सरकारी अनास्था आणि राजकीय साठमारीचे ग्रहण लागले आहे. २०१२-१३ मध्ये मंजूर झालेली किरकोळ स्वरूपाची विकासकामेही तब्बल १४ वर्षांनंतरही अपूर्ण आहेत. या रेंगाळलेल्या प्रकल्पांसाठी (स्पिलओव्हर) २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात २९२ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. विशेष म्हणजे, एवढी तरतूद करूनही अद्याप ७५६ कोटींचे दायित्व शिल्लक असल्याने पर्यटनविकास 'पांढरा हत्ती' ठरत असल्याचे चित्र आहे..राज्याच्या कानाकोपऱ्यात असलेल्या पर्यटनस्थळांच्या ठिकाणी पायाभूत सुविधा आणि भक्तनिवास उभारण्यासाठी सुरू झालेल्या या योजनेत कामांच्या निवडीपासूनच सावळा गोंधळ सुरू आहे. एखाद्या पर्यटन स्थळावर रस्ता बांधणे किंवा मंदिर परिसराचे सुशोभीकरण करणे यासारख्या कामांसाठी तांत्रिकदृष्ट्या १८ ते २४ महिने पुरेसे असतात. मात्र, पर्यटन विभागाने ३१ मार्च २०२६ रोजी प्रसिद्ध केलेल्या शासन निर्णयानुसार, २०१२, २०१५ आणि २०१७ मधील कामे अद्याप ''उर्वरित'' श्रेणीतच आहेत..केवळ प्रशासकीय मंजुरी देऊन राजकीय श्रेय लाटायची घाई आणि प्रत्यक्षात निधीचा हात आखडता घेण्याच्या वृत्तीमुळे ही योजना भरकटली आहे.गेल्या १० वर्षांत दरवर्षी सरासरी १९९ कोटींच्या कामांना मंजुरी मिळते. मात्र, २०२३-२४ या विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर हा आकडा तब्बल ६६७ कोटींवर नेण्यात आला. २०२१ नंतर प्रकल्पांच्या व्याप्तीत ५ ते १० पटीने वाढ झाली असली, तरी जुन्या कामांचा डोंगर उपसण्यात यंत्रणेला अपयश आले आहे..राजकीय श्रेयवादाचा अडसर१४ वर्षांनंतरही कामे अपूर्ण२०१२ मध्ये मंजूर झालेली किरकोळ विकासकामे अद्यापही 'उर्वरित' श्रेणीतच आहेत.धोरणात्मक दिवाळखोरीजुन्या कामांचा डोंगर कायम असताना केवळ नवीन कामांची घोषणा करणे हा धोरणशून्य कारभार आहे.७५६ कोटींचे प्रलंबित दायित्वमोठ्या प्रमाणात निधी मंजूर होऊनही अद्याप देणी पूर्ण झालेली नाहीत.निवडणुका आणि निधीचा ओघ२०२३-२४ या निवडणुकीच्या वर्षात कामांची मंजुरी अचानक १९९ कोटींवरून ६६७ कोटींवर गेली..दृष्टिक्षेपात१२६४ १० वर्षांतील - एकूण मंजूर कामे१९९२ कोटी ३२ लाख - मंजूर कामाची रक्कम९४३ कोटी ७९ लाख - आतापर्यंत झालेला खर्च२९२ कोटी २८ लाख - ३१ मार्च २०२६ रोजीचे निधी वितरण७५६ कोटी - अद्याप देणे बाकी.