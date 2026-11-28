तुम्ही दुचाकी किंवा चारचाकी चालवताना वारंवार वाहतूक नियमांचे उल्लंघन करत असाल किंवा तुमच्या गाडीवर प्रलंबित ई-चलान (E-Challan) असतील, तर आता सावध व्हा! केंद्र सरकारच्या रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाकडून वाहन विम्याच्या प्रीमियमची थेट सांगड वाहतूक नियमांच्या उल्लंघनाशी घालण्याच्या प्रस्तावावर काम केले जात आहे. .हा प्रस्ताव लागू झाल्यास नियम मोडणाऱ्या वाहनचालकांना केवळ दंडच नव्हे, तर विमा नूतनीकरण करताना अधिक प्रीमियमही मोजावा लागू शकतो..Delimitation Bill Support : डिलिमिटेशन विधेयकाला पाठिंबा देण्याच्या निर्णयानंतर शरद पवार गटात पहिला राजीनामा! सोशल मीडिया प्रदेश सरचिटणीस रामेश्वर खामकर यांनी सोडले पद.नियम मोडल्यास विमा महागणार; चांगल्या चालकांना फायदा प्रस्तावित योजनेनुसार, वाहन विम्याचे नूतनीकरण करताना वाहनमालकाच्या मागील वर्षातील वाहतूक नियम उल्लंघनाच्या नोंदी तपासल्या जाऊ शकतात :कोणाला बसणार फटका?: वारंवार सिग्नल तोडणे, वेगमर्यादा ओलांडणे, चुकीच्या पद्धतीने वाहन चालवणे किंवा सतत ई-चलान होऊन दंड थकवणे अशा वाहनचालकांचा विमा हप्ता वाढवला जाऊ शकतो.सुरक्षित चालकांना सवलत: दुसरीकडे, वाहतूक नियमांचे काटेकोर पालन करणाऱ्या सुरक्षित वाहनचालकांना कमी विमा प्रीमियमचा फायदा देण्याचा विचार असल्याचे केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनीही यापूर्वी स्पष्ट केले आहे..Stray Dog Menace Badlapur : भटक्या श्वानांची दहशत जीवावर बेतली! पाठलागापासून वाचण्यासाठी दुकानात लपला अन्... बदलापूरमध्ये विद्यार्थ्याचा मृत्यू.विमा नसेल तर पेट्रोल-डिझेलही मिळणार नाही? रस्त्यांवर विम्याशिवाय धावणाऱ्या वाहनांवर नियंत्रण आणण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या रस्ते सुरक्षा समितीने रस्ते वाहतूक मंत्रालय आणि पेट्रोलियम मंत्रालयाला 'विमा नाही, तर इंधन नाही' (No Insurance, No Fuel) हा उपक्रम प्रायोगिक तत्त्वावर राबवण्याची सूचना केली आहे.हरियाणा आणि उत्तर प्रदेशमधील प्रत्येकी पाच पेट्रोल पंपांवर याचा पायलट प्रोजेक्ट सुरू होण्याची शक्यता आहे.पेट्रोल पंपांवर लावलेल्या ANPR (ऑटोमॅटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन) कॅमेऱ्यांद्वारे गाडीची नंबर प्लेट स्कॅन करून विमा वैध आहे की नाही, याची तपासणी केली जाईल; विमा नसल्यास इंधन देण्यास नकार दिला जाऊ शकतो..कारसाठी ४ वर्षे, तर दुचाकींसाठी ६ वर्षांचा विमा? याशिवाय, नव्या कारसाठी ४ वर्षांची आणि दुचाकींसाठी ६ वर्षांची दीर्घकालीन थर्ड-पार्टी विमा पॉलिसी एकरकमी प्रीमियमसह आणण्याच्या पर्यायावरही विचार सुरू आहे. रस्ते अपघात कमी करणे आणि वाहनधारकांमध्ये विमा व नियम पालनाची शिस्त वाढवणे, हा या संभाव्य बदलांमागील मुख्य उद्देश आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.