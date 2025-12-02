Nagpur News : राज्यभरात ४ वर्षांत ४३ हजार अर्भक मृत्यू

नागपूर - राज्यातील अर्भक, उपजत व बालमृत्यू आणि माता मृत्यू रोखण्यासाठी शासन कोट्यवधींचा खर्च करते. यानंतरही मोठ्या प्रमाणात मृत्यू होत आहेत. महाराष्ट्रात एप्रिल २०२२ ते २०२५ या चार वर्षांच्या कालावधीत ४३ हजार ६६२ अर्भक (० ते १ वर्ष) आणि ७ हजार ३८५ बालकांचा (१ ते ५ वर्ष) मृत्यू झाला असल्याचे वास्तव पुढे आले आहे. राज्यात जानेवारी ते ३१ ऑक्टोबर २०२५ या काळात ५९९ माता मृत्यूंची नोंद झाली आहे. .महाराष्ट्रात राज्यातील बाल तसेच मातामृत्यू थांबण्यासाठी राज्य शासनाकडून विविध प्रकारचे प्रयत्न सुरू असल्याचे दावे करण्यात येतात. मात्र त्यानंतरही अर्भक मृत्यू असो की, बालमृत्यूची आकडेवारी फुगत असते. राज्यातील माता मृत्यूची आकडेवारीही चिंताजनक आहे..१ जानेवारी ते ३१ मार्च २०२३ या तीन महिन्यांत २३२ मातांचा मृत्यू झाला, तर २०२३ ते २०२४ या एका वर्षात ही संख्या १,१३१ होती. २०२४ ते २०२५ मध्ये १,१०६ आणि जानेवारी ते ३१ ऑक्टोबर २०२५ या काळात ५९९ माता मृत्यूंची नोंद झाली असल्याची माहिती अधिकार कार्यकर्ते अभय कोलारकर यांनी उघड केली आहे..११ हजार ८४० बालकांना हृदयदोषयाच चार वर्षांच्या कालावधीत राज्यात ११ हजार ८४० बालकांना हृदयदोष असल्याचे निदान झाले. त्यापैकी ११ हजार ३३६ बालकांवर यशस्वी शस्त्रक्रिया करण्यात आली आहे. हृदयदोष असलेल्या बालकांच्या आकडेवारीत एप्रिल २०२२ ते मार्च २०२३ मध्ये ४,१६१, एप्रिल २०२३ ते मार्च २०२४ मध्ये ३,४३५, एप्रिल २०२४ ते मार्च २०२५ मध्ये ३,२२६ आणि एप्रिल २०२५ ते सप्टेंबर २०२५ मध्ये १,०१८ बालकांचा समावेश आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.