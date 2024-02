Police Transfer : राज्यातील पोलिस उपअधीक्षकांच्या बदल्या; मिटके शहरात

नाशिक : आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील ५८ पोलिस उपअधीक्षक तथा सहायक पोलिस आयुक्तांच्या बदल्या करण्यात आल्या आहेत.

यात संदीप मिटके हे नाशिक शहर पोलिस आयुक्तालयात तर, किरणकुमार सूर्यवंशी, नितीन गणापुरे, बापूराव दडस यांची नाशिक ग्रामीणमध्ये बदली करण्यात आलेली आहे. (Transfers of Deputy Superintendent of Police in State police transfer news)