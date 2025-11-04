CM Devendra Fadnavis : मुंबई, पुणे, नाशिकचा चेहरामोहरा बदलणार

मुंबई - मुंबईतील नरिमन पॉईंट ते थेट विरारपर्यंत विविध पायाभूत सुविधांचा विकास आणि सुधारणा करण्यासाठी २४.३५ किलोमीटर लांबीचा उत्तन-विरार सागरी सेतू (सी-लिंक) आता वाढवण बंदरापर्यंत नेण्यासाठी जोडरस्ता तयार करण्यात येणार आहे. यामुळे मुंबईतील उत्तर-दक्षिण रस्ते जोडणी पूर्ण होऊन प्रवासात मोठी सुधारणा होईल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. .मुंबईतील प्रमुख मार्गावरील वाहतूक कोंडी टाळण्यासाठी आणि राज्याच्या प्रमुख शहरांना विकासाची गती देण्यासाठी राज्य मंत्रिमंडळाच्या पायाभूत सुविधा समितीची बैठक आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली घेण्यात आली. यावेळी ते बोलत होते.या बैठकीस या बैठकीस उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व अजित पवार, महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले, मुख्य सचिव राजेशकुमार यांच्यासह प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते..मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले की, उत्तन-विरार सागरी सेतू प्रकल्पाची लांबी ५५.१२ किलोमीटर असून मुख्य सागरी सेतू २४.३५ किमी लांबीचा असेल. या प्रकल्पात उत्तन जोडरस्ता (९.३२ किमी), वसई जोडरस्ता (२.५ किमी) आणि विरार जोडरस्ता (१८.९५ किमी) तयार केला जाईल.मंत्रिमंडळ पायाभूत सुविधा समितीच्या बैठकीत हा प्रकल्प वाढवण बंदरापर्यंत वाढविण्याचा निर्णय झाला. मुंबईतील उत्तर-दक्षिण रस्ता जोडणीचे काम प्रगतिपथावर आहे; दक्षिण किनारी रस्ता, वांद्रे-वरळी सागरी सेतू, अटल सेतू पूर्ण झाले असून ऑरेंज गेट बोगदा, वर्सोवा-वांद्रे सागरी सेतू आणि शिवडी-वरळी उन्नत रस्त्याचे कामही प्रगतिपथावर असल्याचे त्यांनी सांगितले..नाशिक कुंभमेळ्यासाठी अंतर्गत रिंग रोड मंजूरनाशिक येथे होणाऱ्या कुंभमेळ्यानिमित्त रिंग रोडसह अंतर्गत रिंग रोड उभारणे आवश्यक आहे. या रिंग रोडमुळे सात मार्गाने येणाऱ्या भाविकांचा प्रश्न मार्गी लागेल. याकरिता ६६ किलोमीटर लांबीचा अंतर्गत रिंग रोड उभारण्यास तसेच, या रस्त्यांसाठी लागणाऱ्या भूसंपादनासही मान्यता देण्यात आली आहे. या रिंग रोड रस्त्यांची कामे मार्च-जून २०२७ पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले..पुणे मेट्रो प्रकल्पांना ‘डेडलाईन’लोकसंख्येच्या दृष्टीने महाराष्ट्रातील दुसऱ्या क्रमांकाचे शहर असलेल्या पुणे येथील वाहतूक व्यवस्था सुरळीत ठेवण्यासाठी मेट्रो प्रकल्पांवर लक्ष केंद्रित केले आहे. पुण्यातील मेट्रो सहा कोचच्या करून हे सर्व प्रकल्प पुढील तीन वर्षांत पूर्ण होतील, असे नियोजन करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले.पुणे-चिंचवड महानगरपालिका ते निगडी या ४.४ किलोमीटर लांबीच्या इलिव्हेटेड मेट्रोचे काम जानेवारी २०२७ पर्यंत पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट आहे. यासोबतच पुणे मेट्रो लाईन तीन चे काम लवकर पूर्ण करून खराडी-हडपसर-स्वारगेट-खडकवासला या प्रकल्पासाठी भूसंपादनाची कार्यवाही तात्काळ सुरू करण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले..पुण्यातील मेट्रो विस्ताराची उद्दिष्टेमेट्रो मार्ग/प्रकल्प - नियोजित पूर्णतास्वारगेट ते कात्रज (भूमिगत) - मार्च २०२९वनाझ ते चांदणी चौक (विस्तार) - जुलै २०२९रामवाडी ते वाघोली/विठ्ठलवाडी (विस्तार) - जुलै २०२९.पुरंदर विमानतळाला थेट जोडणीहडपसर-लोणी काळभोर आणि हडपसर बस डेपो-सासवड कॉरिडोर तयार करताना हा मार्ग बोगद्याद्वारे थेट पुरंदर विमानतळापर्यंत नेण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले. तसेच, पुरंदर विमानतळावर जाण्यासाठी रस्ते आणि मेट्रोचे नियोजन करण्यासह ‘मल्टिलेव्हल इंटिग्रेशन’द्वारे मोठ्या प्रमाणात पार्किंग सुविधा निर्माण करण्याचे निर्देशही फडणवीस यांनी या बैठकीत दिले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.