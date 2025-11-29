महाराष्ट्र बातम्या

HSRP नसलेल्या वाहनधारकांनो लक्ष द्या! हाय-सिक्युरिटी नंबर प्लेटसाठी पाचवी मुदतवाढ; नवीन अंतिम मुदत काय?

Maharashtra HSRP Deadline Extended News: उच्च सुरक्षा नंबर प्लेटची अंतिम मुदत पाचव्यांदा वाढविण्यात आली आहे. अद्याप ६५% वाहने प्रलंबित आहेत. नवीन अंतिम मुदतीबाबत मोठी माहिती समोर आली आहे.
Maharashtra HSRP Deadline Extended

Maharashtra HSRP Deadline Extended

ESakal

Vrushal Karmarkar
Updated on

महाराष्ट्रात हाय-सिक्युरिटी नंबर प्लेट (HSRP) बसवण्यास चुकलेल्यांसाठी आनंदाची बातमी आहे. वाहतूक विभागाने हाय-सिक्युरिटी नंबर प्लेट बसवण्याची अंतिम मुदत ३१ डिसेंबरपर्यंत वाढवली आहे. ही पाचवी मुदतवाढ आहे. पुण्यातील १५ लाखांहून अधिक वाहनांमध्ये अजूनही हाय-सिक्युरिटी नंबर प्लेट आहेत. त्यामुळे या सर्व नंबर प्लेट एका महिन्यात बसवल्या जातील का, असा प्रश्न आहे.

Loading content, please wait...
car
transport department
number plate

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com