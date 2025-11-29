HSRP नसलेल्या वाहनधारकांनो लक्ष द्या! हाय-सिक्युरिटी नंबर प्लेटसाठी पाचवी मुदतवाढ; नवीन अंतिम मुदत काय?

महाराष्ट्रात हाय-सिक्युरिटी नंबर प्लेट (HSRP) बसवण्यास चुकलेल्यांसाठी आनंदाची बातमी आहे. वाहतूक विभागाने हाय-सिक्युरिटी नंबर प्लेट बसवण्याची अंतिम मुदत ३१ डिसेंबरपर्यंत वाढवली आहे. ही पाचवी मुदतवाढ आहे. पुण्यातील १५ लाखांहून अधिक वाहनांमध्ये अजूनही हाय-सिक्युरिटी नंबर प्लेट आहेत. त्यामुळे या सर्व नंबर प्लेट एका महिन्यात बसवल्या जातील का, असा प्रश्न आहे..उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर, परिवहन विभागाने १ एप्रिल २०१९ पूर्वी तयार केलेल्या वाहनांवर सुरक्षा नंबर प्लेट बसवण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतर जानेवारीपासून या नंबर प्लेट बसवण्याची प्रक्रिया लागू करण्यात आली आहे. यामुळे अपघात किंवा गुन्ह्यांमध्ये सहभागी वाहने ओळखणे सोपे होईल आणि सर्वांची सुरक्षितता सुनिश्चित होईल. सर्व वाहनांसाठी सुरक्षा नंबर प्लेट अनिवार्य केल्या जात आहेत. .आता प्रत्येक विकासकामाला वेगळा ओळखक्रमांक! ‘इन्फ्रा आयडी’ फॉर्म्युला लागू; भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारचा मोठा निर्णय.असा दावाही केला जात आहे की, या नंबर प्लेटमुळे विविध गुन्ह्यांमध्ये आणि अपघातांमध्ये सहभागी असलेल्या वाहनांची सहज ओळख पटण्यास मदत होईल. आतापर्यंत, पुण्यातील ७,५०,००० वाहन मालकांनी सुरक्षा नंबर प्लेट्स बसवल्या आहेत. तर सुमारे १०५,००० वाहन मालकांनी त्यांच्यासाठी नोंदणी केली आहे. पुण्यात २५ लाख रुपयांपेक्षा जास्त किमतीच्या वाहनांना सुरक्षा नंबर प्लेट्स लावणे आवश्यक आहे. आतापर्यंत फक्त १००,००० वाहनांची नोंदणी झाली आहे. .याचा अर्थ असा की, एकट्या पुण्यात सुमारे १,५०,००० वाहनांमध्ये अजूनही सुरक्षा नंबर प्लेट्स नाहीत. वाहतूक विभागाने अनेक वेळा मुदतवाढ देऊनही त्यांनी या प्रकरणाकडे लक्ष दिलेले नाही. पुण्यातील ६५% वाहनांवर अजूनही नंबर प्लेट नाहीत. सध्या सुरक्षा नंबर प्लेट नसलेल्या वाहनांसाठी आरटीओमध्ये कोणतेही काम केले जात नाही. ३१ डिसेंबरनंतर नंबर प्लेट नसलेल्या वाहनांना दंड आकारला जाईल, त्यामुळे त्या त्वरित बसवण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे..Prataprao Pawar Interview: शेतीत AI क्रांती! कमी खर्चात ३००% पर्यंत उत्पादन देणाऱ्या माॅडेलबद्दल उलगडा करणारी मुलाखत.संपूर्ण महाराष्ट्रात १ एप्रिल २०१९ पूर्वी नोंदणीकृत जुन्या वाहनांची संख्या सुमारे २.१० कोटी आहे. त्यापैकी ९० लाख वाहनांना हाय-सुरक्षा नंबर प्लेटसाठी नोंदणी करण्यात आली आहे. त्यापैकी ७३ लाख वाहनांना हाय-सुरक्षा नंबर प्लेट बसवण्यात आल्या आहेत. जर एक प्लेट तुटली किंवा खराब झाली तर चालकांना दोन्ही प्लेट खरेदी करण्याचा त्रास सहन करावा लागतो. या कारणास्तव, राज्य वाहन मालक आणि प्रतिनिधी महासंघाचे अध्यक्ष बाबा शिंदे यांनी सरकारकडे हाय-सुरक्षा नंबर प्लेटसाठी अंतिम मुदत वाढवण्याची मागणी केली होती. यापूर्वी, ही मुदत ३० एप्रिल, ३० जून, १५ ऑगस्ट आणि ३० नोव्हेंबरपर्यंत वाढविण्यात आली होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.