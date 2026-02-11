महाराष्ट्र बातम्या

Harshwardhan Sapkal : परभणीत आघाडीबाबत विचार करावा लागेल; सपकाळ यांचा इशारा

चंद्रपूर महानगरपालिकेत ठाकरेंच्या शिवसेनेने भाजपला पाठिंबा दिल्याने महाविकास आघाडीला पडले खिंडार.
Harshwardhan Sapkal

Harshwardhan Sapkal

sakal

सकाळ न्यूज नेटवर्क / वृत्तसंस्था
Updated on

मुंबई - चंद्रपूर महानगरपालिकेत ठाकरेंच्या शिवसेनेने भाजपला पाठिंबा दिल्याने महाविकास आघाडीला खिंडार पडले आहे. महाविकास आघाडीबाबत विचार करावा लागेल असा इशारा काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी शिवसेना ठाकरे पक्षाला दिला आहे.

Loading content, please wait...
Congress
Chandrapur
Parbhani
Warning
Maha Vikas Aghadi
Mayor Election
Harshwardhan Sapkal

Related Stories

No stories found.