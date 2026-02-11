Harshwardhan Sapkal : परभणीत आघाडीबाबत विचार करावा लागेल; सपकाळ यांचा इशारा

मुंबई - चंद्रपूर महानगरपालिकेत ठाकरेंच्या शिवसेनेने भाजपला पाठिंबा दिल्याने महाविकास आघाडीला खिंडार पडले आहे. महाविकास आघाडीबाबत विचार करावा लागेल असा इशारा काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी शिवसेना ठाकरे पक्षाला दिला आहे..परभणीत काँग्रेसच्या पाठिंब्याशिवाय ठाकरेंच्या पक्षाचा महापौर होऊ शकत नसल्याने शिवसेनेच्या भूमिकेप्रमाणे परभणीत वागायचे का? असा इशारा काँग्रेसने देत ठाकरेंच्या शिवसेनेची कोंडी केली आहे. चंद्रपूरमध्ये काँग्रेसचे सर्वाधिक नगरसेवक असताना ठाकरेंच्या पक्षाच्या पाठिंब्यामुळे भाजपच्या हातात महापालिका गेल्याने काँग्रेसवर हात चोळत बसण्याची वेळ आली..सपकाळ यांनी ठाकरेंच्या शिवसेनेविषयी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. ते म्हणाले, ‘चंद्रपूरमध्ये महापौरपदासाठी भाजपने घोडेबाजार करून विजय मिळवला. काँग्रेसकडे ३१ सदस्य आहेत. शिवसेनेने काँग्रेसला पाठिंबा द्यायला हवा होता.पण त्यांनी भाजपला पाठिंबा दिला, तर ‘एमआयएम’ने तटस्थ राहून भाजपला मदत केली. आमचा नवा मित्र पक्ष वंचित बहुजन आघाडीचे नगरसेवक मतदानाला गैरहजर राहिल्याने भाजप उमेदवार एक मताने विजयी झाला. त्याचे परिणाम राज्यात उमटल्याशिवाय राहणार नाहीत..भाजप व एमआयएमची अदृश्य युती आहे याचा अंजनगाव सुर्जी, अकोट, अचलपूरनंतर आता चंद्रपुरातही प्रत्यय आला आहे. काँग्रेसने वंचित बहुजन आघाडीला सोबत घेण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न केला, त्यांनी काँग्रेसला मदत केली असती तर काँग्रेसचा महापौर झाला असता. या निवडणुकीचा अहवाल पक्ष निरिक्षकांकडून मागवण्यात येईल व नंतर त्यावर सखोल चर्चा केली जाईल.- हर्षवर्धन सपकाळ, काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.