Karj Mafi: लाखो शेतकऱ्यांना मोठा धक्का! कर्जमाफी योजनेत थेट अपात्र; सरकारच्या तिजोरीतील पाच हजार कोटींची बचत

मुंबई : राज्य सरकारने शेतकऱ्यांसाठी जाहीर केलेल्या 'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजने'च्या अंमलबजावणीचा पहिला टप्पा सध्या वेगाने सुरू आहे. या प्रक्रियेत थकबाकीदार शेतकऱ्यांना दिलासा दिला जात असतानाच, प्राप्तिकर भरणारे तसेच आजी-माजी लोकप्रतिनिधी व विविध राजकीय पदाधिकारी अशा सुमारे दोन लाख शेतकऱ्यांना या कर्जमाफी योजनेतून वगळले आहे. त्यामुळे राज्य सरकारच्या तिजोरीची सुमारे चार ते पाच हजार कोटी रुपयांची मोठी बचत होणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे..शासनाने ही योजना जाहीर करतानाच, या योजनेचा सुमारे ५६ लाख शेतकऱ्यांना लाभ मिळण्याचा अंदाज वर्तवला होता आणि त्यासाठी ३६ हजार ५८५ कोटी रुपयांच्या निधीचे नियोजन केले होते. मात्र, कडक अटी व शर्तीमुळे अपात्र ठरणाऱ्यांची संख्याही मोठी राहणार असल्याचे स्पष्ट होऊ लागले आहे. कारण पहिल्या टप्प्यात एकूण लाभाथ्यर्थ्यांपैकी ३२ लाख थकबाकीदार शेतकऱ्यांची माहिती प्राप्तिकर विभागाकडे पडताळणीसाठी पाठवली होती..Kalu Waterfall drowning : माळशेज घाटातील काळू धबधब्यावर दुर्दैवी घटना; नदीच्या प्रवाहात बुडून दोन तरुणांचा मृत्यू.त्या यादीतील आतापर्यंत प्राप्त अहवालानुसार १७लाख शेतकरी पात्र ठरले असून, दोन लाख शेतकरी अपात्र ठरले आहेत. तर उर्वरित १२-१३ लाख शेतकऱ्यांच्या माहितीची पडताळणी अद्याप सुरू आहे. त्यामुळे अपात्र शेतकऱ्यांचा हा आकडा वाढण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. मुख्यत्वे प्राप्तिकरदाते, आजी-माजी आमदार-खासदार, स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे लोकप्रतिनिधी, शासकीय व निमशासकीय कर्मचारी, ठराविक मयदिपेक्षा जास्त निवृत्तिवेतन घेणारे आणि सहकारी संस्था व साखर कारखान्यांतील उच्चपदस्थ अधिकारी या योजनेसाठी अपात्र ठरत आहेत..दरम्यान, २०१९ च्या महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेचा लाभ घेतलेल्या शेतकऱ्यांसाठी असलेली ५० हजार रुपयांच्या लाभाची अट सरकारने रद्द केली आहे. त्यामुळे पूर्वी कर्जमाफी मिळूनही पुन्हा थकीत झालेल्या १२ ते १३ लाख अतिरिक्त शेतकऱ्यांना आता दोन लाखांपर्यंतच्या पूर्ण कर्जमुक्तीचा मार्ग मोकळा झाला. पहिल्या टप्प्यात अपात्र ठरलेल्या या दोन लाख शेतकऱ्यांमुळे वाचणारा चार-पाच हजार कोटी रुपयांचा निधी या अतिरिक्त लाभाथ्यर्थ्यांसाठी वापरला जाणार असल्याने सरकारवर नवा भार पडणार नाही. याशिवाय थकबाकीदारांनंतर आता नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या प्रोत्साहनपर अनुदानाच्या यादीलाही प्रक हेच निकष लावले जाणार आहेत..Karjat Lonavala railway block : कर्जत-लोणावळा घाटातील तिसऱ्या रेल्वे मार्गाचे काम वेगात; २५ ते २८ जुलैदरम्यान अनेक एक्स्प्रेस रद्द.राज्य सरकारने थकीत कर्ज असलेल्या गोरगरीब शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफी आणि नियमित कर्ज परतफेड करणाऱ्या प्रामाणिक शेतकऱ्यांसाठी प्रोत्साहन अनुदानाची घोषणा केली होती. या योजनेचा मूळ उद्देश गरजू शेतकऱ्यांना दिलासा देणे हा असल्याने प्राप्तिकर भरणारे, स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे आजी-माजी पदाधिकारी, तसेच चांगल्या वेतनाची नोकरी किंवा व्यावसायिक घटकांना यातून वगळले असून, यामुळे सुमारे दोन लाखांहून अधिक शेतकरी कर्जमाफीसाठी अपात्र ठरले आहेत."- बाबासाहेब पाटील, सहकार मंत्री.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.