महाराष्ट्र बातम्या

यंदा शिष्यवृत्तीच्या 2 परीक्षा! पाचवी-आठवीतील विद्यार्थ्यांची फेब्रुवारीत तर चौथी-सातवीतील विद्यार्थ्यांची एप्रिलमध्ये परीक्षा; जिल्हा परिषद देणार विद्यार्थ्यांचे शुल्क

शासन निर्णयानुसार सध्या पाचवी व आठवीच्या विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती परीक्षा व्हायची. पण, आता नव्या निर्णयानुसार पूर्वीप्रमाणे चौथी व सातवीच्या विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती परीक्षा घेतली जाणार आहे. पण, अचानक शासन निर्णयात बदल केल्याने यावर्षी चौथी-पाचवी आणि सातवी-आठवीच्या विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती परीक्षा होईल. त्या सर्व विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क जिल्हा परिषदेच्या सेसमधून भरण्याचा निर्णय झाला आहे.
zp schools
zp schoolssakal
तात्या लांडगे
Updated on

तात्या लांडगे

सोलापूर : शासन निर्णयानुसार सध्या पाचवी व आठवीच्या विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती परीक्षा व्हायची. पण, आता नव्या शासन निर्णयानुसार पूर्वीप्रमाणे चौथी व सातवीच्या विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती परीक्षा घेतली जाणार आहे. पण, अचानक शासन निर्णयात बदल केल्याने यावर्षी चौथी-पाचवी आणि सातवी-आठवीच्या विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती परीक्षा होईल. त्या सर्व विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क जिल्हा परिषदेच्या सेसमधून भरण्याचा निर्णय झाला आहे.

शालेय शिक्षण विभागाच्या वतीने सुरवातीपासून इयत्ता चौथी व सातवीच्या विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती परीक्षा घेतली जात होती. पण, काही वर्षांपूर्वी त्यात बदल करून शिष्यवृत्तीची परीक्षा इयत्ता पाचवी व आठवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी सुरू केली. आता पुन्हा त्यात बदल करण्यात आला. नव्या बदलानुसार आता पुन्हा चौथी आणि सातवीच्या विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती परीक्षा घेतली जाणार आहे. पण, हा बदल शैक्षणिक वर्षाच्या मध्यावधीत झाल्याने पूर्वीच्या शासन निर्णयानुसार यंदा पाचवी व आठवीच्या आणि चौथी व सातवीच्या विद्यार्थ्यांची देखील परीक्षा होणार आहे. त्यामुळे विद्यार्थी संख्या वाढणार असल्याने प्राथमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांनी शिष्यवृत्ती परीक्षेस इच्छुक चौथी व सातवीतील विद्यार्थ्यांची संख्या मागविली आहे. त्यानंतर सेसमधून निधी मागणीचा प्रस्ताव मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे पाठविला जाणार आहे.

परीक्षा शुल्क जिल्हा परिषद देणार

दरवर्षीप्रमाणे यंदाही जिल्हा परिषदेच्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती परीक्षा होणार आहे. शासन निर्णयानुसार यावर्षी चौथी-पाचवी आणि पाचवी व आठवीच्या विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती होणार आहे. विद्यार्थी संख्या वाढणार असल्याने त्या विद्यार्थ्यांची माहिती शाळांकडून मागविली आहे. त्या सर्व विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क जिल्हा परिषदेच्या सेसमधूनच भरले जाणार आहे.

- कादर शेख, प्राथमिक शिक्षणाधिकारी, सोलापूर

विद्यार्थ्यांना पाच व‌ साडेसात हजारांची शिष्यवृत्ती

शालेय शिक्षण विभागाच्या वतीने यापुढे इयत्ता चौथी व सातवीच्या विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती परीक्षा घेतली जाणार आहे. शासन निर्णयानुसार शिष्यवृत्तीत उत्तीर्ण इयत्ता चौथीतील विद्यार्थ्यांना दरवर्षी पाच हजार रुपयांची शिष्यवृत्ती मिळणार आहे. तर सातवीच्या विद्यार्थ्यांना दरवर्षी साडेसात हजार रुपयांची शिष्यवृती दिली जाणार आहे.

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

pune
maharashtra
exam
education
Mumbai
ZP
Scholarship
ZP Schools
Solapur

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com