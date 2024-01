Uday Samant: दाओस दौऱ्यासाठी इतक्या लोकांची गरज काय? आदित्य ठाकरेंच्या सवालाला सामंतांचं प्रत्युत्तर; म्हणाले, जरा...

मुंबई : दाओसला वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमच्या बैठकीसाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह ५० जणांचं शिष्टमंडळ जाणार असल्याचा आरोप करत शिवसेना नेते आदित्य ठाकरे यांनी सरकारला धारेवर धरलं आहे. इतक्या लोकांचं दाओसला काय काम आहे? असा सवाल विचारत याचा हिशोबही सरकारकडं मागितला आहे. यावर आता उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी पत्रकार परिषद घेत त्यांना प्रत्युत्तर दिलं आहे. तसेच थोडा धीर धरा असा सल्लाही दिला आहे. (Uday Samant gives answer to Aditya Thackeray question raised on CM Eknath Shinde Daos tour)