Uddhav Thackeray : सरकार तुमच्या तोंडाला पाने पुसतंय, महायुतीला व्होटबंदी करा; उद्धव ठाकरेंचे शेतकऱ्यांना आवाहन

उद्धव ठाकरे यांनी परभणीतील मानवत येथे अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांशी संवाद साधला.त्यांनी शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफी नव्हे तर कर्जमुक्तीची मागणी केली.पंतप्रधान मोदी निवडणुकीआधी पॅकेज देऊन शेतकऱ्यांच्या "तोंडाला पाने पुसतील" अशी टीका त्यांनी केली..शिवसेना उद्धव ठाकरे पक्षाचे प्रमुख उद्धव ठाकरे हे मराठवाड्याच्या दौऱ्यावर आहेत. त्यांनी आज परभणीमधील मानवतमध्ये अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांशी संवाद साधला, ते म्हणाले की, फक्त कर्जमाफी नको कर्जमुक्ती हवी आहे. पंतप्रधान मोदी निवडणुकीच्या तोंडावर एखादं पॅकेज देऊन शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसतील, पण सरकारचा गळा दाबत नाही तोपर्यंत तुमच्याकडे कोणी लक्ष देणार नाही. शेतकऱ्यांनी आत्महत्या करण्याऐवजी सरकारला जाब विचारला पाहिजे असं ठाकरे म्हणाले. .आज पेरणी करताना शेतकरी रडतात अशी परिस्थिती आहे सरकारचा गळा दाबत नाही तोपर्यंत तुमच्याकडे कोणी लक्ष देणार नाही. शेतकऱ्यांनी आता जाब विचारला पाहिजे, आत्महत्या कशाला करता. असा सवाल उद्धव ठाकरे यांनी केला. .अतिवृष्टीने प्रचंड नुकसान झाले आहे. मात्र सरकारने अद्याप भरपाई दिलेली नाही. अन्नदात्यालाच आता अन्न दिलं जातंय पण तेही सडलेले आणि किडलेलें. या सडक्या आणि किडक्या तांदळाचे जेवण बनवून तहसीलदाराला खाऊ घाला,म्हणजे यांना तुमची किंमत कळेल असे ते म्हणाले..कर्जमुक्ती केल्याशिवाय महायुतीला मत देणार नाही ठणकावून सांगा. यासाठी गावागावात बोर्ड लावा. शेतकऱ्यांना हेक्टरी ५० हजार नुकसान भरपाई मिळाली पाहिजे ही आमची मागणी आहे. मुख्यमंत्री फडणवीसांनी मोठे पॅकेज घोषित करुन थाप मारली आहे. बिहारप्रमाणे इथल्याही लाडक्या बहिणींच्या खात्यावर १० हजार जमा केले पाहिजेत असे ठाकरे म्हणाले. .सोलापूर जिल्ह्याचा ८६७ कोटींचा प्रस्ताव! अतिवृष्टी, महापुराचा ७,६४,१७३ शेतकऱ्यांना फटका; कोणत्या तालुक्यातील किती शेतकऱ्यांचा समावेश?, वाचा....उद्योगपतींसाठी काम करणारे सरकारहे सरकार शेतकऱ्यांसाठी नाही तर बड्या उद्योगपतींसाठी काम करणारं आहे.शक्तीपीठ महामार्गाला शेतकऱ्यांचा विरोध आहे, पण यासाठी लागणारे सिमेंट हे अदानीकडून घेतले जाणार आहे. याच अदानीला मुंबईजवळील डोंबिवलीत सिमेंट कंपनीसाठी जागा देण्यात आली आहे. त्यालाही लोकांचा विरोध होतोय. पण मोदी सरकारने नियमांत बदल करुन अदानीला ती जागा दिली आहे. असे ठाकरे म्हणाले. .FAQs उद्धव ठाकरे कुठे शेतकऱ्यांशी संवाद साधला?– परभणी जिल्ह्यातील मानवत येथे. उद्धव ठाकरेंनी शेतकऱ्यांसाठी काय मागणी केली?– कर्जमाफी नव्हे तर कर्जमुक्तीची. मोदी सरकारवर उद्धव ठाकरेंनी कोणती टीका केली?– निवडणुकीपूर्वी पॅकेज देऊन शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसतात अशी. सरकार कोणासाठी काम करतंय असं ठाकरे म्हणाले?– बड्या उद्योगपतींसाठी, विशेषतः अदानीसाठी. शेतकऱ्यांना किती नुकसानभरपाईची मागणी केली गेली?– हेक्टरी ₹५०,०००. ठाकरेंनी शेतकऱ्यांना काय आवाहन केलं?– "कर्जमुक्तीशिवाय महायुतीला मत देऊ नका" असं सांगितलं.