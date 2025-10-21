Uddhav Thackeray : भाजपरूपी नरकासुराला नेस्तनाबूत करा! उद्धव ठाकरे; पापाचे धनी होऊ नका

महाराष्ट्र बातम्या

Maharashtra politics : शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी भाजपवर 'नरकासुरा'ची टीका करत, आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीत भाजपचा वध करण्याची घोषणा केली; यावेळी नाशिकच्या भाजप नेत्या संगीता गायकवाड आणि हेमंत गायकवाड यांनी शिवसेनेत प्रवेश केला.
नाशिक : ‘स्थनिक स्वराज्य संस्थेच्या आगामी निवडणुकीत आपल्याला राज्यावरील भाजपरूपी नरकासुराचे संकट नेस्तनाबूत करायचे आहे. भाजप नेत्यांनी आपण कसे विष पेरतो आहोत हे उघड्या डोळ्यांनी पाहावे, इतिहासात पापाचे धनी म्हणून तुमची नोंद होऊ देऊ नका,’’ अशी खरमरीत टीका शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे प्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी मुंबईत केले.

