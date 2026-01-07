Uddhav Thackeray : “त्यांची काय कुवत, काय लायकी?” उद्धव ठाकरेंचा रवींद्र चव्हाणांवर थेट हल्लाबोल

शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरेंनी भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांच्यावर घणाघाती टीका केली आहे. "त्यांची काय क्षमता आहे आणि काय पात्रता आहे?" असा थेट सवाल करत त्यांनी चव्हाणांना लक्ष्य केले. साम टीव्हीच्या 'ब्लॅक अँड व्हाईट' या कार्यक्रमात उद्धव ठाकरेंनी हजेरी लावली. महापालिका निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर त्यांनी विविध विषयांवर आपली मते मांडली..भविष्य सांगणारे अनेक 'पोपटवाले' असतातछत्रपती शिवाजी महाराजांच्या नंतर स्वराज्याला हानी पोहोचवणारे अनेकजण उदयास आले, तसेच विश्वासघात करणारेही कमी नव्हते. तरीही स्वराज्य पुन्हा सावरले आणि मजबूत झाले. मात्र, आता महापालिका निवडणुकांच्या निमित्ताने शिवसेना पूर्णपणे संपेल आणि ठाकरेंचे अस्तित्वही उरणार नाही, अशी भविष्यवाणी काहीजण करत आहेत. यावर उद्धव ठाकरेंनी उपहासाने उत्तर दिले की, असे भविष्य सांगणारे अनेक 'पोपटवाले' असतात. ते फक्त कुंडल्या काढून लोकांना मूर्ख बनवतात. अशा प्रकारच्या पोपटपंचीकरण करणारे भरपूर आहेत. तरीही शिवसेना कायम राहिली आहे..रवींद्र चव्हाण यांच्यावर टीकाउद्धव ठाकरेंनी भाजपचे रवींद्र चव्हाण यांच्यावर टीका करताना म्हटले, कालच कोणीतरी म्हणाले की शिवसेना आता टिकणार नाही. पण अशा लोकांची काय पात्रता आहे? ते म्हणतात की, लातूरमधून विलासरावांची आठवण पूर्णपणे मिटवून टाकू. त्यांनी मनरेगातून गांधीजींचे नाव काढून टाकले. सरदार वल्लभभाई पटेलांना 'चोरले', नेताजी सुभाषचंद्र बोसांना चोरण्याचा प्रयत्न करत आहेत. म्हणजे ही संपूर्ण कंपनी चोरांची आहे. दुर्दैवाने राज्य चोरांच्या ताब्यात गेले आहे. अशा चोरांची पात्रता काय असते?.Uddhav and Raj Thackeray : ठाकरे बंधूंचा नाशिकमध्ये एल्गार! २० वर्षांनंतर उद्धव आणि राज ठाकरे एकाच व्यासपीठावर.महाराष्ट्राची संस्कृती ही सभ्य आणि सुसंस्कृतउद्धव ठाकरेंनी विलासराव देशमुखांबाबत सांगितले की, ते आमचे राजकीय विरोधक असले तरी विलासराव हे विलासरावच होते. महाराष्ट्राची संस्कृती ही सभ्य आणि सुसंस्कृत आहे. तुम्ही तुमची ओळ मोठी करण्याचा प्रयत्न करा, दुसऱ्याची छोटी करण्याचा कसा विचार करता? प्रथम स्वतःला विचारा की, तुमच्याकडे दिशा आहे का? तुम्ही संघटित तरी आहात का? तुमची पार्श्वभूमी आणि इतिहास लोकांसमोर ठेवा, तसेच विलासरावांचाही ठेवा. ही मानसिकता अतिशय घृणास्पद आहे. दुसऱ्याच्या चांगल्या गोष्टी मिटवून टाकण्याचा प्रयत्न करणे, जे कधीही शक्य नाही..हिटलरही एकेकाळी उन्मत्त होता, पण...उद्धव ठाकरेंनी हिटलरचा उल्लेख करत सांगितले की, हिटलरही एकेकाळी उन्मत्त होता, पण आज जर्मनीत त्याचा द्वेष केला जातो. शिवसेनेच्या नेत्यांनी, अगदी बाळासाहेब ठाकरेंनीही हिटलरला आदर्श म्हटले होते, यावर उद्धव ठाकरेंनी स्पष्टीकरण दिले की, फक्त काही बाबतीत, जसे की त्याने केलेल्या सुधारणा – त्याबाबत बोलले होते. पण बाळासाहेबांनी कधीही हिटलरच्या नरसंहार किंवा हत्याकांडाचे समर्थन केले नव्हते. ते कधीही त्या क्रूर कृत्यांचा पुरस्कार करणारे नव्हते..Uddhav Thackeray Reacts To Fadnavis : मराठी हिंदू महापौर घोषणेवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांना उद्धव ठाकरेंनी दिलं उत्तर, म्हणाले डोंब कावळे....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.