महाराष्ट्र बातम्या

UGC NET 2025 अ‍ॅडमिट कार्ड जाहीर; 31 डिसेंबरच्या परीक्षेसाठी हॉल तिकीट 'असे' करा डाऊनलोड!

UGC NET 2025 Admit Card Released: युजीसी नेट परीक्षांसाठी बसणाऱ्या उमेदवारांसाठी एक मोठी बातमी आहे. नॅशनल टेस्टिंग एजन्सीने ३१ डिसेंबर २०२५ रोजी होणाऱ्या परीक्षेचे हॉल तिकीट अधिकृत वेबसाईटवर जाहीर केले आहे
UGC NET Admit Card 2025 Released
UGC NET Admit Card 2025 ReleasedEsakal
Monika Shinde
Updated on

युजीसी नेट २०२५ परीक्षेसाठी नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी (NTA) ने ३१ डिसेंबर २०२५ रोजी होणाऱ्या परीक्षेचे हॉल तिकीट अधिकृत वेबसाईटवर जाहीर केले आहे.

Loading content, please wait...
education
job
Job Opportunity
Admit Card
Job Portal
UGC
Job News
educational marathi article
UGC Assistan Professor

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com