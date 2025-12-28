युजीसी नेट २०२५ परीक्षेसाठी नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी (NTA) ने ३१ डिसेंबर २०२५ रोजी होणाऱ्या परीक्षेचे हॉल तिकीट अधिकृत वेबसाईटवर जाहीर केले आहे..अर्ज केलेल्या उमेदवारांनी ugcnet.nta.nic.in या वेबसाइटवर जाऊन अर्ज क्रमांक आणि जन्मतारीख वापरून आपले हॉल तिकीट डाउनलोड करू शकतात..UGC NET परीक्षा २०२५ विषय माहितीपरीक्षेची तारीख: ३१ डिसेंबर २०२५ पासून सुरू होऊन ७ जानेवारी २०२६ पर्यंतउद्देश: भारतीय विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांमध्ये सहाय्यक प्राध्यापक पदासाठी पात्रताजेआरएफ: चांगल्या गुणांसह उमेदवारांना ज्युनियर रिसर्च फेलोशिप (जेआरएफ) मिळेल, ज्याद्वारे ते पीएचडीसाठी शिष्यवृत्ती मिळवू शकतात..परीक्षेचा प्रकारपूर्णपणे संगणक आधारित (सीबीटी)सध्या, फक्त ३१ डिसेंबरच्या परीक्षेचे प्रवेशपत्र उपलब्ध आहे. इतर तारखांच्या परीक्षांचे प्रवेशपत्र संबंधित परीक्षेच्या ३-४ दिवस आधी उपलब्ध असेल.परीक्षेचा नमुनाप्रश्नांची संख्या: १५० बहुपर्यायी प्रश्न (MCQ)एकूण वेळ: ३ तासएकूण गुण: ३००टीप: सर्व प्रश्नांची उत्तरे देणे अनिवार्य आहे..'असे' करा डाउनलोड अॅडमिट कार्डवेबसाइटला भेट द्या: ugcnet.nta.nic.inLatest News सेक्शन: होमपेजवर 'Admit Card Download' लिंक शोधामाहिती भरा: अर्ज क्रमांक आणि जन्मतारीख टाकालॉगिन करा: लॉगिन बटणावर क्लिक केल्यावर अॅडमिट कार्ड स्क्रीनवर दिसेलडाउनलोड व प्रिंट: हॉल तिकीट डाउनलोड करा व प्रिंट काढून ठेवाटीप: अॅडमिट कार्ड डाउनलोड करताना नाव, अर्ज क्रमांक किंवा इतर माहिती चुकीची असल्यास त्वरित NTA हेल्पलाइन 011-40759000 वर संपर्क करा किंवा ugcnet@nta.ac.in वर ई-मेल पाठवा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.