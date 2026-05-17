अर्धनग्न करत केस कापले, महिलेला अमानुष मारहाण, मंदिर प्रवेशाचा वाद, ठाण्यातील धक्कादायक प्रकार

मंदिरात प्रवेशावरून झालेल्या वादानंतर महिलेवर अमानुष अत्याचार करण्यात आल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. यावेळी महिलेला अर्धनग्न करत चपलीचा हार घालण्यात आल्याचा आरोप आहे. उल्ल्हासनगरमधील विट्ठलवाडी परिसरात हा संपूर्ण प्रकार घडला. याप्रकरणी आता सात जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आल्याची माहिती आहे..उल्हासनगर पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मंदिरात प्रवेशावरून दोन कुटुंबांमध्ये वाद निर्माण झाला होता. विशेष म्हणजे दोन्ही कुटुंबे एकाच समुदायातील होती. मात्र, हा किरकोळ वाद हाणामारीपर्यंत पोहोचला. यावेळी एका कुटुंबातील सात जणांनी दुसऱ्या कुटुंबातील महिलेला अमानुष मारहाण केली..यावेळी जबरदस्ती महिलेचे केस कापण्यात आले. तसेच तिला अर्धनग्न करत तिला मारहाण करण्यात आली. इतकच नाही, तर तिला चपलीचा हार घालून परिसरात तिची धिंडही काढण्यात आली. याप्रकरणी आता महिलेच्या कुटुंबियांनी पोलिसांनी तक्रार दाखल केली असून या तक्रारीच्या आधारे पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे..याप्रकरणी आता सात जणांना अटक करण्यात आली असून उर्वरित आरोपींचा शोध सुरु आहे. पुढील तपास सुरु असल्याचं पोलिसांनी सांगितलं आहे. महिलेला रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं असून तिच्यावर उपचार सुरु आहेत. या घटनेने तिला मानसिक धक्का बसला असल्याची माहिती समोर आली आहे. याप्रकरणातील आरोपींवर कठोर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी आता महिलेच्या कुटुंबियांकडून करण्यात आली आहे.