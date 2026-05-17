महाराष्ट्र बातम्या

अर्धनग्न करत केस कापले, महिलेला अमानुष मारहाण, मंदिर प्रवेशाचा वाद, ठाण्यातील धक्कादायक प्रकार

Ulhasnagar Temple Dispute Violence : उल्ल्हासनगरमधील विट्ठलवाडी परिसरात हा संपूर्ण प्रकार घडला. याप्रकरणी आता सात जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आल्याची माहिती आहे.
Ulhasnagar Temple Dispute Violence

Ulhasnagar Temple Dispute Violence

esakal

Shubham Banubakode
Updated on

मंदिरात प्रवेशावरून झालेल्या वादानंतर महिलेवर अमानुष अत्याचार करण्यात आल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. यावेळी महिलेला अर्धनग्न करत चपलीचा हार घालण्यात आल्याचा आरोप आहे. उल्ल्हासनगरमधील विट्ठलवाडी परिसरात हा संपूर्ण प्रकार घडला. याप्रकरणी आता सात जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आल्याची माहिती आहे.

Loading content, please wait...
Thane
Ulhasnagar