राज्यावर अस्मानी संकट! अवकाळीने गारपीटीसह झोडपलं, आज ११ जिल्ह्यांमध्ये पावसाची शक्यता

Maharashtra Weather Updates : राज्यात सोमवारी विदर्भ, मराठवाडा, कोकण आणि मध्य महाराष्ट्रात पावसाने जोरदार तडाखा दिला. तर भंडारा, नागपूर, गोंदिया जिल्ह्यात विजांच्या कडकडाटासह पाऊस झाला.
सूरज यादव
Heavy Rain With Thunder Hits Parts of Maharashtra राज्यात गेल्या चार दिवसांपासून अनेक भागात ढगाळ वातावरण आहे. सोमवारी महाराष्ट्रातील बहुतांश जिल्ह्यांमध्ये अवकाळी पावसाने हजेरी लावली. विदर्भ, मराठवाडा, कोकण आणि मध्य महाराष्ट्रात पावसाने जोरदार तडाखा दिला. तर भंडारा, नागपूर, गोंदिया जिल्ह्यात विजांच्या कडकडाटासह पाऊस झाला. यवतमाळ, नांदेडमध्ये गारपीट झाल्यानं शेतकऱ्यांचं प्रचंड नुकसान झालं.

