अवकाळी पाऊस नैसर्गिकच, केमिकल ट्रायलचा दावा निराधार; अफवांवर विश्वास न ठेवण्याचं आवाहन

पुणे, ता. २० गेल्या काही दिवसांपासून राज्याच्या विविध भागांत होणारी मेघगर्जना आणि अवकाळी पावसाबाबत सोशल मीडियावर 'केमिकल ट्रायल' (कृत्रिम प्रयोग) सारख्या विविध अफवा पसरवल्या जात आहेत. मात्र, या दाव्यांमध्ये कोणतेही तथ्य नसून, हा पाऊस पूर्णपणे नैसर्गिक आणि शास्त्रीय कारणांमुळे होत असल्याचे स्पष्टीकरण हवामानतज्ज्ञांनी दिले आहे. नागरिकांनी अशा दिशाभूल करणाऱ्या व्हिडिओंवर विश्वास ठेवू नये असे आवाहनही त्यांनी केले आहे. .भारतीय हवामानशास्त्र विभाग पुण्याचे वैज्ञानिक 'डी' डॉ. एस. डी. सानप म्हणाले, "सध्या पडत असलेला वादळी पाऊस हा कृत्रिम पद्धतीने पाडण्यात येत असल्याचा दावा सोशल मीडियावर केला जात आहे. मात्र, हा दावा पूर्णपणे निराधार आणि तथ्यहीन आहे. कृत्रिम पाऊस पाडणे ही अत्यंत मोठी आणि गुंतागुंतीची प्रक्रिया असते. त्यासाठी विशिष्ट प्रकारचे ढंग असावे लागतात. विमानाद्वारे या ढगांमध्ये सिल्व्हर आयोडाइड किंवा सोडियम क्लोराईडसारख्या रसायनांची फवारणी केली जाते. बांमध्ये पाण्याचे प्रमाण जास्त असेल, तरच हा प्रयोग यशस्वी होतो आणि मुळात याची यशस्वी होण्याचे प्रमाणदेखील खूप कमी असते. त्यामुळे मुख्यत्वे मॉन्सूनच्या काळात जेव्हा आकाशात मुबलक ढंग असतात, तेव्हाच असे प्रयोग केले जातात." मार्च ते मे या मॉन्सूनपूर्व महिन्यांमध्ये अशा प्रकारचा वादळी पाऊस पडणे ही एक नैसर्गिक प्रक्रिया आहे. कृत्रिमरीत्या असा वादळी पाऊस पाडता येत नाही. सध्या अरबी समुद्र आणि बंगालच्या उपसागरावरून येणाऱ्या बाष्पयुक्त वाऱ्यांचे प्रमाण वाढले आहे. तसेच, हवेच्या वरच्या धरात पश्चिमी वाऱ्यांमुळे एक द्रोणीय स्थिती निर्माण झाली आहे. याच नैसर्गिक कारणांमुळे गेल्या पाच-सात दिवसांपासून राज्यात काही ठिकाणी पाऊस आणि गारपीट होत आहे, असेही डॉ. सानप यांनी नमूद केले..पुढील हंगामावर परिणाम नाहीया अवकाळी पावसाचा आगामी मॉन्सूनवर किंवा उन्हाळ्यावर काही विपरीत परिणाम होईल का ? अशी शंकाही तज्ज्ञांनी खोडून काढली आहे. हा पाऊस पूर्णपणे त्या-त्या वेळच्या हवामान प्रणालीचा भाग असून, त्याचा पुढील हंगामावर कोणताही परिणाम होत नाही. मात्र, या पावसामुळे राज्यातील ज्वारी, करडई आणि इतर रब्बी पिकांचे मोठे नुकसान झाले आहे, ही वस्तुस्थिती असल्याचे हवामानतज्ज्ञांनी नमूद केले.