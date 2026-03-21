महाराष्ट्र बातम्या

अवकाळी पाऊस नैसर्गिकच, केमिकल ट्रायलचा दावा निराधार; अफवांवर विश्वास न ठेवण्याचं आवाहन

Unseasonal Rain अवकाळी पावसाबाबत सोशल मीडियावर 'केमिकल ट्रायल' (कृत्रिम प्रयोग) सारख्या विविध अफवा पसरवल्या जात आहेत. मात्र, या दाव्यांमध्ये कोणतेही तथ्य नसल्याचं स्पष्टीकरण हवामानतज्ज्ञांनी दिले आहे.
Unseasonal Rain Not Due to Chemical Trials

Unseasonal Rain Not Due to Chemical Trials

Esakal

सूरज यादव
Updated on

पुणे, ता. २० गेल्या काही दिवसांपासून राज्याच्या विविध भागांत होणारी मेघगर्जना आणि अवकाळी पावसाबाबत सोशल मीडियावर 'केमिकल ट्रायल' (कृत्रिम प्रयोग) सारख्या विविध अफवा पसरवल्या जात आहेत. मात्र, या दाव्यांमध्ये कोणतेही तथ्य नसून, हा पाऊस पूर्णपणे नैसर्गिक आणि शास्त्रीय कारणांमुळे होत असल्याचे स्पष्टीकरण हवामानतज्ज्ञांनी दिले आहे. नागरिकांनी अशा दिशाभूल करणाऱ्या व्हिडिओंवर विश्वास ठेवू नये असे आवाहनही त्यांनी केले आहे.

pune
maharashtra
rain
Weather

