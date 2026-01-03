महाराष्ट्र बातम्या

Maharashtra Weather Update : महाराष्ट्र हवामान अंदाज! पुढचे काही दिवस पावसाचे सावट; आंबा, काजू बागायतीवर परिणाम, असा असेल अंदाज

IMD Rain Forecast Maharashtra : राज्यात अवकाळी पावसाचे संकेत मिळत असून याचा फटका आंबा व काजू बागायतींना बसण्याची शक्यता आहे. हवामान विभागाचा ताजा अंदाज समोर आला आहे.
Weather forecast affecting farmers Maharashtra

Weather Alert For Farmers : महाराष्ट्रात अचानक वातावरणात बदल झाल्याने थंडी कमी होऊन ढगाळ वातावरण झाले आहे. ढगाळ वातावरणामुळे पावसाचे सावट राज्यावर असले तरी हवामान अंदाजानुसार पाऊस होणार नाही परंतु राज्यात ढगाळ वातावरण काही दिवस राहणार असल्याचा अंदाज हवामान विभागाने दिला आहे. कोकण आणि मध्य महाराष्ट्रातील काही भागात कालपासून ढगाळ हवामान आहे. याचा परिणाम थंडीवर झाला आहे. उत्तर महाराष्ट्र, मध्य महाराष्ट्र आणि विदर्भातील किमान तापमानात आज चांगलीच वाढ झाली होती.

