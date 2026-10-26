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अष्टविनायकाच्या दर्शनाला जाणाऱ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी, महडच्या वरदविनायकाचे दर्शन तीन महिने बंद!

Mahad Varadvinayak Temple Closed: अष्टविनायकाच्या दर्शनाला जाणाऱ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. महडच्या वरदविनायकाचे दर्शन तीन महिने बंद राहणार आहे.
Mahad Varadvinayak Temple Darshan Closed

Mahad Varadvinayak Temple Darshan Closed

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
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खालापूर : अष्टविनायक तीर्थक्षेत्र महड येथील श्री वरदविनायक मंदिराच्या पुनर्विकासाच्या (जीर्णोद्धार) कामाचे उद्घाटन झाले आहे. यादरम्यान मूळ मंदिराचा गाभारा वगळता सर्व बांधकाम जमीनदोस्त होणार आहे. त्यामुळे तीन महिने मंदिर दर्शनासाठी भाविकांना पूर्णपणे बंद राहणार आहे.

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