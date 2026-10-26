अष्टविनायकाच्या दर्शनाला जाणाऱ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी, महडच्या वरदविनायकाचे दर्शन तीन महिने बंद!

खालापूर : अष्टविनायक तीर्थक्षेत्र महड येथील श्री वरदविनायक मंदिराच्या पुनर्विकासाच्या (जीर्णोद्धार) कामाचे उद्घाटन झाले आहे. यादरम्यान मूळ मंदिराचा गाभारा वगळता सर्व बांधकाम जमीनदोस्त होणार आहे. त्यामुळे तीन महिने मंदिर दर्शनासाठी भाविकांना पूर्णपणे बंद राहणार आहे..दोन दशकांपूर्वी वरदविनायकाच्या मंदिराचा जीर्णोद्धार करताना काँक्रीटचा वापर केला होता, मात्र आता राज्य शासन आणि पुरातत्त्व विभागाने मंदिराला पारंपरिक हेमाडपंथी शैलीतील स्वरूप देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी तब्बल ४१ कोटी ५३ लाखांच्या निधीची तरतूद केली आहे. या कामाची सुरुवात शनिवारी (ता. २५) आमदार महेंद्र थोरवे आणि महड संस्थानच्या कार्याध्यक्ष अॅड. मोहिनी वैद्य यांच्या प्रमुख उपस्थितीत झाली. वरद विनायक गणपतीची मूर्ती सापडलेल्या तळ्याचेदेखील सुशोभीकरण होणार आहे..सह्याद्रीला जलविद्युतची वाळवी! ५९ प्रकल्पामुळे जंगले, नद्या, आदिवासींचे अस्तित्व धोक्यात.ऑनलाइन दर्शनाची सुविधाजीर्णोद्धाराच्या कामासाठी भाविकांसाठी मंदिर प्रत्यक्ष दर्शनासाठी तीन महिने पूर्णपणे बंद राहणार आहे, तर संपूर्ण मंदिराच्या पुनर्विकासासाठी सुमारे एका वर्षाचा कालावधी लागण्याचा अंदाज आहे. यादरम्यान भाविकांना ऑनलाइन दर्शनाची सुविधा उपलब्ध करून दिल्याची माहिती कार्याध्यक्ष अॅड. मोहिनी वैद्य यांनी दिली. अन्नछत्र असलेल्या ठिकाणी दर्शन कलश स्थापना केली असून, याच ठिकाणी मोठी स्क्रीन बसवण्यात येणार असून थेट गाभाऱ्यातील गणपतीचे दर्शन भाविकांना घेता येणार आहे..CM Devendra Fadnavis: मुंबई ते नवी मुंबई प्रवास सिग्नललेस होणार, मुख्यमंत्र्यांची मोठी घोषणा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.