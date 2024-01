NCP MLA Disqualification: राष्ट्रवादीच्या आमदार अपात्रेवर ३१ जानेवारीपूर्वी येणार निकाल; गुरुवारपासून सुनावणीला सुरुवात

मुंबई : राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये बंड करुन बाहेर पडलेल्या अजित पवार गटाच्या नेत्यांविरोधात अपात्रतेची कारवाईसाठी विधानसभा अध्यक्षांसमोर सुनावणी पार पडणार आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानुसार, ३१ जानेवारीपूर्वी यावर निकाल द्यावा लागणार आहे.

त्यानुसार, येत्या गुरुवारपासून सुनावणीला सुरुवात होत आहे. दरम्यान, निवडणूक आयोगाचा पक्ष आणि चिन्हाबाबतचा निकालही कुठल्याही क्षणी येऊ शकतो. (Verdict on NCP MLA disqualification before January 31 hearing starts from Thursday)