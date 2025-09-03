महाराष्ट्र बातम्या

Shivaji Maharaj Ancestral Village : कसं आहे शिवरायांचं मराठवाड्यातील मूळ घर? उत्खननात सापडल्या होत्या ऐतिहासिक वस्तू...

Chhatrapati Shivaji Maharaj’s Ancestral Home in Marathwada : दरवर्षी 18 मार्च रोजी वेरूळ येथे शहाजीराजे भोसले यांच्या जयंतीचा उत्सव साजरा केला जातो. यानिमित्ताने त्यांच्या कार्याचा गौरव केला जातो.
Shubham Banubakode
Updated on

औरंगाबादजवळ असलेलं वेरूळ हे ऐतिहासिक लेण्यांसाठी जगभरात प्रसिद्ध आहेच शिवाय ते छत्रपती शिवाजी महाराजांचे मूळ गाव देखील आहे. येथे शहाजीराजे भोसले यांचे वडील मालोजीराजे भोसले राहत असतं. त्यांच्यासाठी इथे मोठी गढी बांधण्यात आली होती. ही गढी मालोजीराजे यांचे निवासस्थान होतं. या गढीचे अवशेष आजही याठिकाणी बघायला मिळतात.

