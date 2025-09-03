Shivaji Maharaj Ancestral Village : कसं आहे शिवरायांचं मराठवाड्यातील मूळ घर? उत्खननात सापडल्या होत्या ऐतिहासिक वस्तू...

औरंगाबादजवळ असलेलं वेरूळ हे ऐतिहासिक लेण्यांसाठी जगभरात प्रसिद्ध आहेच शिवाय ते छत्रपती शिवाजी महाराजांचे मूळ गाव देखील आहे. येथे शहाजीराजे भोसले यांचे वडील मालोजीराजे भोसले राहत असतं. त्यांच्यासाठी इथे मोठी गढी बांधण्यात आली होती. ही गढी मालोजीराजे यांचे निवासस्थान होतं. या गढीचे अवशेष आजही याठिकाणी बघायला मिळतात. .दरवर्षी 18 मार्च रोजी वेरूळ येथे शहाजीराजे भोसले यांच्या जयंतीचा उत्सव साजरा केला जातो. यानिमित्ताने त्यांच्या कार्याचा गौरव केला जातो. 23 जानेवारी 1664 रोजी बंगळूरजवळील होदेगिरीच्या जंगलात शिकारीदरम्यान शहाजीराजे घोड्यावरून पडले आणि त्यांचा मृत्यू झाला होता. या घटनेचा उल्लेख इतिहासात आढळतो..Shivaji Maharaj History : पैठणमधील शिवरायांच्या काकींचा वाडा! आग्राला जाताना महाराजांनी दिली होती भेट...आजही तिथे राहतात छत्रपतींचे वारसदार.वेरूळ येथे शहाजीराजे यांचे स्मारक गढीच्या परिसरात उभारण्यात आले आहे. येथील मातीच्या 1 ते 1.5 मीटर जाडीच्या आणि 4 ते 5 मीटर उंचीच्या भिंती आणि बुरूज आजही उभे आहेत. मालोजीराजे भोसले यांनी वेरूळ येथील घृष्णेश्वर मंदिराचा जीर्णोद्धार आणि शिखर शिंगणापूर येथील तलावाची निर्मिती केली होती. त्यांचे धार्मिक आणि जनहितार्थ कार्य इतिहासात नोंदले आहे..2004 ते 2006 दरम्यान या गढीच्या परिसरात राज्य पुरातत्व विभागाने उत्खनन केल होतं. यावेळी त्यांना मूदपाकखाना, खोल्यांचे जोते, धान्य कोठार, लाल दगडातील गणपती मूर्ती, चांदीची अंगठी, तांब्याची नाणी, मातीचे दिवे, दागिने आणि बांगड्या सापडल्या होत्या..याशिवाय लाल दगडातील गणपतीची मूर्ती, चांदीची अंगठी, तांब्याची नाणी, भाजलेल्या मातीचे दिवे, गळ्यातील दागिना, प्राण्यांच्या मूर्ती, काचेचे आणि मौल्यवान दगड तसंच शंखाच्या आणि काचेच्या बांगड्या देखील राज्य पुरातत्व विभागाला आढळून आल्या होत्या..Shivaji Maharaj: छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या काळात कर्जावर किती टक्के व्याज लागत होतं? उत्तर ऐकून थक्क व्हाल!.शिवाजी महाराजांचे पणजोबा बाबाजी भोसले यांच्याकडे वेरूळची पाटीलकी आणि आसपासच्या गावांची जहागिरी होती. निजामशाहीच्या काळात त्यांनी हा मुलुख सांभाळला. शहाजीराजे यांनी वेरूळ येथून निजामशाहीच्या कारभारात भाग घेतला होता. मोगलांशी लढाईचे नियोजनही येथूनच झाले होते. त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली मालोजीराजेंच्या जहागिरीचा कारभार सांभाळला गेला होता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.