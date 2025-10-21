महाराष्ट्र बातम्या

Govardhan Asrani Passed Away : ज्येष्ठ अभिनेते असरानी यांचे निधन; पाच दशके पडदा गाजविणारा हरहुन्नरी कलाकार हरपला

RIP Asrani : शोले' चित्रपटातील 'हम अंग्रेजोंके जमाने के जेलर है' या अजरामर संवादासाठी ओळखले जाणारे हिंदी चित्रपटसृष्टीतील ज्येष्ठ विनोदी अभिनेते गोवर्धन 'असरानी' (वय ८४) यांचे सोमवारी (ता. २०) निधन झाले.
The 'Angrezon ke Zamane ke Jailer,' veteran actor Asrani, passes away at 84, leaving behind a legacy of laughter

The 'Angrezon ke Zamane ke Jailer,' veteran actor Asrani, passes away at 84, leaving behind a legacy of laughter

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

मुंबई : हिंदी चित्रपटसृष्टीतील ज्येष्ठ अभिनेते आणि हरहुन्नरी कलाकार असरानी (वय ८४) यांचे सोमवारी (ता. २०) निधन झाले. गेल्या पाच दिवसांपासून त्यांच्यावर रुग्णालयात उपचार सुरू होते. पुतणे अशोक असरानी यांनी अभिनेते असरानी यांच्या निधनाचे वृत्त दिले.

Loading content, please wait...
bollywood
movies
death
Mumbai
Comedy Superstar
Comedy

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com