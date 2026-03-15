Maharashtra Weather Update : विदर्भात उष्णतेची लाट तर या भागांत अवकाळी पाऊस लावणार हजेरी, आज तुमच्या जिल्ह्यात कसे असेल हवामान ? जाणून घ्या

विदर्भात सध्या उष्णतेची तीव्र लाट जाणवत असून, अमरावती येथे देशातील सर्वाधिक तापमान नोंदवले गेले आहे. हवामान विभागाच्या माहितीनुसार, शनिवारी (१४ मार्च) सकाळी ८.३० पर्यंतच्या २४ तासांत अमरावतीत ४१.८ अंश सेल्सिअस तापमानाची नोंद झाली, जी देशातील उच्चांकी ठरली. यापूर्वी गुरुवारी (१३ मार्च) अमरावतीत ४२.२ अंश सेल्सिअस तापमान नोंदले गेले होते, जे देशातील सर्वाधिक होते. विदर्भात आज हलकी उष्णतेची लाट येण्याची तसेच काही भागांत अवकाळी पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. .उष्णतेची लाट म्हणजे कमाल तापमान ४० अंशांपेक्षा जास्त असणे आणि सरासरीच्या तुलनेत ४.५ अंशांपेक्षा अधिक वाढ होणे. विदर्भातील अकोला, बुलडाणा, ब्रह्मपूरी, वर्धा, वाशीम, यवतमाळ येथे शनिवारी उष्ण लाट जाणवली. मालेगाव, सोलापूर आणि चंद्रपूर येथेही ४० अंशांपेक्षा अधिक तापमान नोंदले गेले. उत्तर महाराष्ट्रातील निफाड येथे राज्यातील नीचांकी १३.३ अंश सेल्सिअस तापमान नोंदवले गेले..आज (१५ मार्च) विदर्भातील अकोला आणि अमरावती येथे उष्ण लाटेची शक्यता कायम आहे. मात्र, मराठवाड्यापासून दक्षिण कर्नाटकपर्यंत कमी दाबाचा पट्टा सक्रिय असल्याने राज्यात पावसाला पोषक हवामान निर्माण झाले आहे. हवामान विभागाने मध्य-पश्चिम महाराष्ट्रात सातारा, सांगली, सोलापूर, मराठवाडा (बीड, धाराशिव) आणि पूर्व विदर्भ (चंद्रपूर, गडचिरोली) या जिल्ह्यांत वादळी वाऱ्यासह पावसाचा अंदाज वर्तवला असून, येलो अलर्ट जारी केला आहे. उर्वरित राज्यात उन्हाचा चटका आणि उकाडा कायम राहण्याची शक्यता असून, तुरळक ठिकाणी विजांसह पावसाची शक्यता आहे. .हवामान तज्ज्ञांच्या मते, हे बदलते हवामान रब्बी हंगामातील पिकांसाठी मिश्र परिणाम दाखवू शकते. उष्ण लाटेमुळे आरोग्य धोका वाढला असून, नागरिकांनी पुरेसे पाणी पिणे, थंड पेये घेणे आणि थेट सूर्यप्रकाश टाळण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. पुढील काही दिवसांत तापमानात किंचित घट होऊ शकते, परंतु उष्णतेची लाट पूर्णपणे संपण्यास वेळ लागेल, असे IMD ने संकेत दिले आहेत.