नागपूर-मडगाव एक्सप्रेस सुरू, विदर्भातून कोकणातं फिरायला जाणं झालं सोपं, जाणून घ्या मार्ग आणि वेळापत्रक

विदर्भ आणि कोकणाला जोडणारी नागपूर-मडगाव विशेष रेल्वे गाडी आता नियमित करण्यात आली आहे. ही गाडी आडवड्यातून दोन दिवस धावणार आहे. रेल्वेच्या या निर्णयामुळे विदर्भातून कोकणात जाणाऱ्या प्रवाशांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. ही गाडी ‘नागपूर-मडगाव-नागपूर द्विसाप्ताहिक एक्स्प्रेस’ म्हणून ओळखली जाणार आहे..रेल्वेने दिलेल्या माहितीनुसार, ही गाडी आठवड्यातून बुधवार आणि शनिवार नागपूरहून तर गुरुवार आणि रविवार मडगाववरून अशी दोन दिवस धावणार आहे. १६ मे पासून म्हणजेच आजपासून ही गाडी नियमित करण्यात आल्याची माहिती रेल्वे प्रशासनाकडून देण्यात आली आहे. खरं तर विदर्भातून कोकणाच्या दिशेने जाणाऱ्या पर्यटकांची संख्या मोठी आहे. अशा वेळी ही गाडी नियमित करण्यात आल्याने धावपळ कमी होणार आहे..Mumbai Madgaon Express Issue : मुंबई-मडगाव एक्सप्रेसचा फज्जा! मध्यरात्री सुटणारी ट्रेन दुपारी सुटली; १२ तासांचा प्रवास… साडे १४ तासांचा उशीर, प्रवाशांची रात्र फलाटावर.मिळालेल्या माहितीनुसार ही गाडी दर बुधवारी आणि शनिवारी दुपारी ३:०५ वाजता नागपूर जंक्शनवरून सुटणार असून दुसऱ्या दिवशी संध्याकाळी ५:४५ वाजता मडगाव येथे पोहोचणार आहे. तसेच, मडगावहून ही गाडी १७ मे २०२६ पासून दर गुरुवारी आणि रविवारी रात्री ८:०० वाजता सुटणार असून दुसऱ्या दिवशी रात्री ९:२५ वाजता नागपूरला पोहोचणार आहे..महाराष्ट्र एक्सप्रेस २ तास उशीरा धावणार, चार रेल्वे गाड्या रद्द, गुरुवारी मध्यरेल्वेचा विशेष ब्लॉक.ही गाडी नियमिती करण्यात आल्याने विदर्भ आणि कोकणादरम्यान, प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. महत्त्वाचे म्हणजे या गाडीला अनेका स्टेशनवर थांबा देण्यात आला आहे. यात विदर्भातील वर्धा, बडनेरा अकोला, भुसावळ या स्टेशनचा समावेश आहे. याशिवाय नाशिक रोड, कल्याण, पनवेल, रोहा, माणगाव, खेड, चिपळूण, संगमेश्वर रोड, रत्नागिरी, राजापूर रोड आणि करमाळी या स्थानकांवरही ही गाडी थांबणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.