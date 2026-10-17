Vidhan Bhavan Row : विधानभवनात व्हिजिटर पासेसवरून मोठा वाद! उपसभापती सचिन अहिर आणि उपाध्यक्ष अण्णा बनसोडेंच्या अधिकारांना कात्री

मुंबई : महाराष्ट्र विधिमंडळात येणाऱ्या नागरिकांच्या आणि कार्यकर्त्यांच्या प्रवेश पासेस वरून (Visitor Entry Passes) मोठा प्रशासकीय वाद पेटला आहे. विधिमंडळ प्रशासनाने लागू केलेल्या नव्या सुरक्षा नियमांमुळे विधानपरिषद उपसभापती सचिन अहिर आणि विधानसभा उपाध्यक्ष अण्णा बनसोडे यांच्या अभ्यागतांना प्रवेश पास देण्याच्या अधिकारांवर मर्यादा घालण्यात आल्या आहेत. घटनात्मक पदांवर असलेल्या नेत्यांच्या दालनात येणाऱ्या नागरिकांवरच बंधने आल्याने राजकीय वर्तुळात प्रचंड नाराजी पसरली आहे..नवरात्र स्पेशल: उपवासाची मऊ व जाळीदार साबुदाणा इडली; जाणून घ्या झटपट रेसिपी!.गर्दी आणि सुरक्षेचे कारण पुढे करत निर्बंधविधानभवनातील उपसभापती आणि उपाध्यक्षांच्या दालनात राज्यभरातून कामानिमित्त येणारे नागरिक, कार्यकर्ते आणि पदाधिकाऱ्यांची नेहमीच मोठी गर्दी असते. अनेकदा या दालनांमध्ये विविध विषयांवर बैठकाही पार पडतात. मात्र, विधिमंडळ सचिवालयाने सुरक्षेचे कारण आणि नियमावलीचा हवाला देत, दालनातून दिल्या जाणाऱ्या दैनंदिन व्हिजिटर पासेसच्या संख्येवर थेट कात्री लावली आहे. त्यामुळे दोन्ही नेत्यांच्या शिफारशीनंतरही सर्वसामान्य नागरिकांना विधानभवनाच्या प्रवेशद्वारावरच अडवले जात असल्याचे प्रकार समोर आले आहेत.."अजितदादा असते तर असं धाडस झालं नसतं!" - अण्णा बनसोडेप्रशासनाच्या या भूमिकेवर विधानसभा उपाध्यक्ष अण्णा बनसोडे यांनी अत्यंत संतप्त भावना व्यक्त केल्या आहेत. "आपल्या मतदारसंघातील आणि राज्यातील जनतेचे प्रश्न सोडवण्यासाठी लोकप्रतिनिधींकडे लोक येत असतात. अशा वेळी घटनात्मक पदावर बसलेल्या उपाध्यक्षांच्या अधिकारांवर अशा प्रकारे गदा आणणे अत्यंत चुकीचे आहे. .आज जर अजित पवार हयात असते, तर अशा पद्धतीने आमच्या अधिकारांवर बंधने आणण्याचे धाडस कोणाचेही झाले नसते," असा संतप्त घणाघात त्यांनी केला. दुसरीकडे, उपसभापती सचिन अहिर यांनीही या निर्णयावर तीव्र आक्षेप घेतला असून, प्रशासनाने हे जाचक नियम तातडीने मागे घ्यावेत, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.