महाराष्ट्र बातम्या

Mayor Reservation Lottery : विजय वडेट्टीवार यांनी नागपूरच्या महापौराचं नाव भाजपआधीच सांगितलं, आरक्षण सोडतीवर घेतला 'हा' आक्षेप

Vijay Wadettiwar : या सोडतीवर विरोधकांनी आक्षेप घेतला असून ती सत्ताधाऱ्यांच्या सोयीची असल्याचा आरोप केला जात आहे. काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार यांनी भाजप आधीच नागपूरच्या महापौरपदाचं नाव ठरवून बसल्याचा दावा केला.
Vijay Wadettiwar

Congress leader Vijay Wadettiwar addresses the media, alleging that the Nagpur Mayor reservation lottery was manipulated in favor of the BJP.

sakal

Yashwant Kshirsagar
Updated on

राज्यातील २९ महानगरपालिकेच्या महापौरपदासाठी आज आरक्षण सोडत जाहीर झाली आहे. मुंबई महानगरपालिकेचा महापौर हा खुल्या प्रवर्गातील असेल तर नागपूर आणि पुणे महानगरपालिकेतील महापौर हा सर्वसाधारण महिला प्रवर्गातून असेल मात्र विरोधकांकडून या आरक्षण सोडतीवर आक्षेप घेण्यात आला आहे.

Loading content, please wait...
vijay wadettiwar
mayor
Reservation for Women in Local Governance

Related Stories

No stories found.