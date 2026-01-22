Mayor Reservation Lottery : विजय वडेट्टीवार यांनी नागपूरच्या महापौराचं नाव भाजपआधीच सांगितलं, आरक्षण सोडतीवर घेतला 'हा' आक्षेप

राज्यातील २९ महानगरपालिकेच्या महापौरपदासाठी आज आरक्षण सोडत जाहीर झाली आहे. मुंबई महानगरपालिकेचा महापौर हा खुल्या प्रवर्गातील असेल तर नागपूर आणि पुणे महानगरपालिकेतील महापौर हा सर्वसाधारण महिला प्रवर्गातून असेल मात्र विरोधकांकडून या आरक्षण सोडतीवर आक्षेप घेण्यात आला आहे. .कॉंग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार यांनी ही सोडत सत्ताधाऱ्यांच्या सोयीची असल्याची टीका करत नागपूर महापालिकेतील भाजपच्या कोणती महिला उमेदवार महापौर होणार हे सांगून टाकले. ते म्हणाले की, शिवसेनेने सोडतीवर घेतलेला आक्षेप योग्य आहे. वेळ पडली तरी शिवसेना कोर्टात जाण्याची शक्यता आहे. .Vasai Virar Mayor : वसई-विरारमध्ये बविआची सत्ता, पण महापौर कोण? आरक्षणाच्या सोडतीकडे साऱ्यांचे डोळे!.भाजपने नागपूरमधील लक्ष्मीनगर झोनमधील ४ पैकी ३ झोनमधील सर्वच्या सर्व जागांवर विजय मिळवला आहे. तर प्रभाग क्रमांक ३६ मधून भाजपच्या महापौरपदाच्या दावेदार शिवानी दाणी यांनी सर्वांधिक मते मिळाली आहेत. त्याच महापौर होणार असल्याचा दावा विजय वडेट्टीवार यांनी केला आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.