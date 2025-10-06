Vijay Wadettiwar: ''काँग्रेसला मराठा समाजाने नाही तर...'', जरांगेंना उत्तर देताना वडेट्टीवारांचं मोठं विधान

Manoj Jarange Patil: मराठवाड्यातील मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासाठी राज्य शासनाने २ सप्टेंबर २०२५ रोजी शासन आदेश काढला होता. हा निर्णय रद्द करावा, या मागणीसाठी मुंबई १० ऑक्टोबर रोजी ओबीसींचा मोर्चा आयोजित करण्यात आला आहे. काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार हे आक्रमकपणे जीआरविरोधात बोलत आहेत. त्यांना मनोज जरांगे आपल्या शैलीत उत्तरं देत आहेत. मराठा समाजाने काँग्रेसला उभं केलं, मात्र आता वडेट्टीवार पक्षाचं नुकसान करीत आहेत, अशा आशयाचं विधान मनोज जरांगे पाटलांनी केलं होतं. त्याला वडेट्टीवारांनी प्रत्युत्तर दिलं आहे..नागपूरमध्ये बोलताना विजय वडेट्टीवार म्हणाले की, मनोज जरांगे यांना समर्थन मिळाल्यामुळे देव झाल्याची भावना जरांगे यांच्या मनात निर्माण झाली आहे. त्यांच्या डोक्यात हवा गेलेली आहे, माझ्या एवढा मोठा नेता कोणीच नाही, अशा पद्धतीने ते वागत आहेत. ''काँग्रेसला मराठा समाजाने नाही तर सगळ्या समाजाने उभे केले आहे. काँग्रेसने सर्वाधिक मुख्यमंत्री मराठा समाजाला दिले हे लपून राहिलेले नाही. जरांगे हे बडबडी सुटल्यासारखं वागत आहेत. माझी आणि छगन भुजबळ यांच्यासोबत कधीच बैठक झालेली नाही.'' असं वडेट्टीवार म्हणाले. .Weekly Numerology Forecast : साप्ताहिक अंकशास्त्र भविष्य! अंकशास्त्रानुसार तुमचा मूलांक सांगणार नशिबाबद्दल खास गोष्टी! .विजय वडेट्टीवार म्हणाले की, लोकांची दिशाभूल करण्याचं काम जरांगे करीत आहेत. आमच्या समाजावर अन्याय झाला तरी आम्ही बोलायचं नाही का? अनेक मराठा नेते सांगताहेत की, हे चुकीच्या दिशेने चालले आहेत. आमचं राजकीय आरक्षण घेऊन ओबीसींना गुलाम बनवायचं आहे का? यांच्या ताटाखालचे मांजर बनवायचे आहे काय? ''मुळासकट संपवा, परिणामाची चिंता करू नका... म्हणजे जरांगे यांना नेमकं काय सांगायच आहे? मराठा तरुणांच्या हातात बॉम्ब द्यायचे आहेत का? ओबीसी नेत्यांच्या अंगावर जाऊन त्यांना मारून टाका असं जरांगेंना म्हणायचं आहे का ? ही कुठली चिथावणी आहे?'' असा सवाल वडेट्टीवरांनी उपस्थित केला..मी शेवटचा..., बूटफेकीच्या घटनेनंतर काय म्हणाले सरन्यायाधीश? सुप्रीम कोर्टात काय घडलं?.जबाबदार जरांगे असतील?''अशा लोकांना सरकार म्हणून देवेंद्र फडणवीस यांनी आवरण्याची गरज आहे. आम्ही सरकार आणि मुख्यमंत्र्यांना सरळ सांगत आहोत, आमच्या जीवाला जर धक्का लागला तर याची सर्वस्वी जबाबदारी जरांगे यांची असेल.''वडेट्टीवार पुढे म्हणाले, त्यांना गेम करायचाय तर करू दे.. हक्कासाठी लढताना जीव गेला तरी चालेल, पण मागे हटणार नाही. मी कधीही तलवारीची भाषा केली नाही.. मी अंबडच्या सभेला गेलेलो नव्हतो.. शस्त्राची भाषा आपल्याला जमत नाही. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.