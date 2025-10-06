Vijay Wadettiwar: ''काँग्रेसला मराठा समाजाने नाही तर...'', जरांगेंना उत्तर देताना वडेट्टीवारांचं मोठं विधान

महाराष्ट्र बातम्या

Vijay Wadettiwar hits back at Manoj Jarange over Maratha quota remarks: विजय वडेट्टीवार यांनी मराठा आरक्षण लढ्याचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांना प्रत्युत्तर दिलं आहे. शिवाय मराठा समाजाबद्दलही ते बोलले आहेत.
संतोष कानडे
Updated on

Manoj Jarange Patil: मराठवाड्यातील मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासाठी राज्य शासनाने २ सप्टेंबर २०२५ रोजी शासन आदेश काढला होता. हा निर्णय रद्द करावा, या मागणीसाठी मुंबई १० ऑक्टोबर रोजी ओबीसींचा मोर्चा आयोजित करण्यात आला आहे. काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार हे आक्रमकपणे जीआरविरोधात बोलत आहेत. त्यांना मनोज जरांगे आपल्या शैलीत उत्तरं देत आहेत. मराठा समाजाने काँग्रेसला उभं केलं, मात्र आता वडेट्टीवार पक्षाचं नुकसान करीत आहेत, अशा आशयाचं विधान मनोज जरांगे पाटलांनी केलं होतं. त्याला वडेट्टीवारांनी प्रत्युत्तर दिलं आहे.

