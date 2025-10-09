महाराष्ट्र बातम्या

Vijay Wadettiwar Video: ''मराठ्यांच्या ओबीसी आरक्षणाला पाठिंबा...'' विजय वडेट्टीवारांचा जरांगे पाटलांसोबतचा व्हिडीओ व्हायरल

Political storm in Maharashtra over Wadettiwar’s viral clip backing Maratha-OBC reservation: विजय वडेट्टीवार यांचा एक जुना व्हिडीओ व्हायरल झाला आहे. त्यामुळे त्यांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे.
Vijay Wadettiwar Video: ''मराठ्यांच्या ओबीसी आरक्षणाला पाठिंबा...'' विजय वडेट्टीवारांचा जरांगे पाटलांसोबतचा व्हिडीओ व्हायरल
संतोष कानडे
Updated on

OBC Morcha Mumbai: मराठवाड्यातल्या मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र मिळावं, यासाठी राज्य शासनाने २ सप्टेंबर रोजी हैदराबाद गॅझेट लागू केलं. या गॅझेटमधील नोंदींनुसार मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्यात येईल, असं जीआरमध्ये म्हटलं आहे. मात्र याच जीआरविरोधात विजय वडेट्टीवार यांनी मोर्चाची हाक दिली आहे. मुंबईत ओबीसींचं आंदोलन होणार आहे.

Loading content, please wait...
vijay wadettiwar
Maratha Reservation
OBC
chhagan bhujbal
Manoj Jarange Patil

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com