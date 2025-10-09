Vijay Wadettiwar Video: ''मराठ्यांच्या ओबीसी आरक्षणाला पाठिंबा...'' विजय वडेट्टीवारांचा जरांगे पाटलांसोबतचा व्हिडीओ व्हायरल

OBC Morcha Mumbai: मराठवाड्यातल्या मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र मिळावं, यासाठी राज्य शासनाने २ सप्टेंबर रोजी हैदराबाद गॅझेट लागू केलं. या गॅझेटमधील नोंदींनुसार मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्यात येईल, असं जीआरमध्ये म्हटलं आहे. मात्र याच जीआरविरोधात विजय वडेट्टीवार यांनी मोर्चाची हाक दिली आहे. मुंबईत ओबीसींचं आंदोलन होणार आहे..याच पार्श्वभूमीवर विजय वडेट्टीवार यांचा एक व्हिडीओ व्हायरल झाला आहे. हा व्हिडीओ अंतरवली सराटी इथला आहे. जेव्हा मनोज जरांगे पटलांनी पहिल्यांदा उपोषण केलं होतं, तेव्हाचा आहे. आंदोलकांवर पोलिसांनी लाठीचार्ज केल्यानंतर वडेट्टीवारांनी मनोज जरांगेंची भेट घेतली होती..Rinku Singh: रिंकू सिंगला खंडणी मागणाऱ्याला पोलिसांनी भारतात आणलं; मुंबई पोलिसांची आंतरराष्ट्रीय कारवाई, कोण आहे मोहम्मद?.सप्टेंबर २०२३ मधील या व्हिडीओमध्ये विजय वडेट्टीवार म्हणतात की, मराठवाड्यात निजामाचं शासन होतं, त्यामुळे इथल्या मराठा समाजावर अन्याय झाला. त्यांच्या नोंदी कुणबी म्हणून नाहीत. परंतु हा समाज कुणबीच आहे. विदर्भातील मराठ्यांना कुणबी म्हणून ओबीसी आरक्षण मिळालं, मात्र मराठवाड्यातल्या मराठ्यांनाही ते मिळालं पाहिजे, ही माझी भूमिका आहे..व्हिडीओमध्ये वडेट्टीवार म्हणतात की, मराठा आरक्षणाला आणि ओबीसीतून होणाऱ्या आरक्षणाच्या मागणीला माझा पाठिंबा आहे. केवळ ओबीसींच्या आरक्षणाची मर्यादा सरकारने वाढवणं गरजेचं आहे. मराठा समाजाची मागणी रास्त असून सरकार जाणीवपूर्वक याकडे दुर्लक्ष करीत आहे, असं वडेट्टीवारांचं म्हणणं आहे..Crime News : हुंड्याचे पैसे घेऊन ये नाही तर तुझ्या धाकट्या बहिणीला... सासरच्या लोकांची अजब मागणी; विवाहितेसह माहेरचेही हादरले.दरम्यान, ओबीसी नेत्यांनी २ सप्टेंबर २०२५ रोजीच्या जीआरविरोधात आंदोलनाची घोषणा केली आहे. यावेळी छगन भुजबळ हे पडद्यामागे लढताना दिसत आहेत. समोरासमोरची लढाई विजय वडेट्टीवार लढत आहेत. मनोज जरांगे पाटील आणि विजय वडेट्टीवार यांच्यात शाब्दिक चकमकदेखील सुरु आहे. दोन वर्षांपूर्वी मराठा समाजाच्या पाठिशी खंबीरपणे उभं राहू म्हणणाऱ्या वडेट्टीवारांनी मात्र भूमिका बदलल्याचं व्हिडीओतून दिसून येत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.