महाराष्ट्र बातम्या

Vijaypat Singhania: उद्योगक्षेत्रास धक्का! ‘रेमंड’मॅन हरपला; उद्योगपती विजयपत सिंघानिया यांचे मुंबईमध्ये निधन

Leadership and Legacy of Raymond Group: त्यांच्या नेतृत्वाखाली रेमंडने मोठी भरारी घेतली, उद्योग क्षेत्रातील योगदानाबद्दल त्यांना पद्मभूषण पुरस्कार मिळाला.
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

मुंबई: प्रसिद्ध उद्योगपती आणि ‘रेमंड’ समूहाचे माजी अध्यक्ष, एअर कमोडोर (मानद) विजयपत सिंघानिया (वय ८७) यांचे आज सायंकाळी निधन झाले. त्यांचे चिरंजीव आणि समूहाचे विद्यमान अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक गौतम सिंघानिया यांनी ‘एक्स’ या प्लॅटफॉर्मवरून याबाबत माहिती दिली.

