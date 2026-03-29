Vijaypat Singhania: उद्योगक्षेत्रास धक्का! ‘रेमंड’मॅन हरपला; उद्योगपती विजयपत सिंघानिया यांचे मुंबईमध्ये निधन

मुंबई: प्रसिद्ध उद्योगपती आणि 'रेमंड' समूहाचे माजी अध्यक्ष, एअर कमोडोर (मानद) विजयपत सिंघानिया (वय ८७) यांचे आज सायंकाळी निधन झाले. त्यांचे चिरंजीव आणि समूहाचे विद्यमान अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक गौतम सिंघानिया यांनी 'एक्स' या प्लॅटफॉर्मवरून याबाबत माहिती दिली. .उद्या (ता.२९) त्यांच्या पार्थिवावर मुंबईतील चंदनवाडी स्मशानभूमीत दुपारी तीनच्या सुमारास अंत्यसंस्कार करण्यात येतील. सिंघानिया यांच्या पश्चात पत्नी, दोन मुलगे आणि एक मुलगी असा परिवार आहे..सिंघानिया यांच्या नेतृत्वाखाली रेमंड समूहाने मोठी भरारी घेतली होती. उद्योग क्षेत्रातील योगदानाबद्दल भारत सरकारने त्यांना पद्मभूषण (२००६) सन्मानाने गौरविले होते..हॉट एअर बलूनच्या माध्यमातून सर्वांत उंच भरारी घेण्याचा विक्रम त्यांच्याच नावे नोंदला गेला आहे. मुंबईचे शेरीफ पदही त्यांनी काही काळ भूषविले होते. रेमंड समूहाचे त्यांनी तब्बल दोन दशके नेतृत्व केले होते..'लंडन इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अँड रिसर्च' या संस्थेने त्यांना मानद डॉक्टरेट ही पदवी प्रदान केली होती. 'ॲन एंजेल इन दि कॉकपिट' हा त्यांचा आत्मचरित्रात्मक ग्रंथ विशेष गाजला होता.