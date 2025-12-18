महाराष्ट्र बातम्या

Manikrao Kokate: कोकाटेंचं मंत्रिपद बीडच्या नेत्याला मिळणार? धनंजय मुंडेंना जबरदस्त धक्का देण्याची तयारी

Vijaysinha Pandit: धनंजय मुंडे यांना मंत्रिपदाची संधी मिळणार नसेल तर मग अजित पवार कुणाच्या नावाचा विचार करतात, हे पहाणं महत्त्वाचं आहे. लवकरच मंत्रिमंडळात नवीन चेहरा दिसण्याची शक्यता आहे.
संतोष कानडे
Dhananjay Munde: शासकीय सदनिकेचा लाभ घेतल्याप्रकरणात माणिकराव कोकाटे यांना कोर्टाने शिक्षा सुनावली आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यांना खातेमुक्त केलं. त्यानंतर कोकाटेंनी आपल्या मंत्रिपदाचा राजीनामा अजित पवारांमार्फत दिला. त्यांच्या रिक्त जागेवर धनंजय मुंडे प्रयत्न करीत असल्याची माहिती आहे. मात्र पक्ष वेगळंच काहीतरी करण्याच्या तयारीमध्ये असल्याचं दिसतंय.

