Vinayak Damodar Savarkar Atmaarpan Day 26 Februar : तुजसाठी मरण ते जनन...; स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांचा आज आत्मार्पण दिन!

Vinayak Damodar Savarkar Atmaarpan Day 26 February : स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांचा आज आत्मार्पण दिन (२६ फेब्रुवारी). त्यानिमित्त सावरकरांनी स्वातंत्र्यासाठी केलेल्या समर्पणाला वाहिलेली शब्दसुमनांजली....एखाद्या संपूर्ण कुटुंबाने सर्वस्वाचा त्याग करून भारतीय स्वातंत्र्यदेवतेच्या चरणी आपले जीवनपुष्प समर्पित केले, असं म्हणताच आपल्या डोळ्यासमोर तीन कुटुंबे येतात. सावरकर कुटुंब, चाफेकर कुटुंब आणि उत्तर प्रदेशातील ठाकूर दरावसिंग यांचे कुटुंब. वयाच्या पंधराव्या वर्षी स्वातंत्र्यवीर विनायक दामोदर सावरकरांच्या मनात सशस्त्र क्रांतीची बीजे रुजली गेली..चाफेकर बंधूंना फाशी दिल्यानंतर त्यांना श्रद्धांजली वाहताना सावरकरांनी कठोर प्रतिज्ञा केली.'माझ्या देशाच्या स्वातंत्र्यासाठी सशस्त्र क्रांतीचा केतू उभारून, शत्रूस मारिता मारिता मरेतो झुंजेन. प्रसंगी चाफेकरांसारखे प्राणार्पण करेन किंवा छत्रपती शिवाजी महाराजांसारखा विजयी होऊन मातृभूमीच्या मस्तकावर स्वराज्याचा अभिषेक करीन.'.'अभिनव भारत'ची स्थापनाविद्यार्थीदशेतच सावरकरांनी 'अभिनव भारत' ही क्रांतिकारकांची संघटना स्थापन केली. परांजपे आणि केळकरांसारख्या प्रज्ञावंतांच्या उपस्थितीत पुण्यातल्या विराट सभेत सावरकरांच्या समृद्ध वाणीला भरते आले. जनसमुदाय गहिवरून गेला. परदेशी कपड्यांची होळी केली गेली. हजारो तरुण पेटून उठले आणि स्वतःला त्यांनी क्रांतियुद्धात झोकून दिले. सावरकर विलायतेला असताना बाबाराव सावरकरांनी 'अभिनव भारत' संघटनेची संपूर्ण धुरा सांभाळली..कवी गोविंदांच्या कविता त्यांनी प्रकाशित केल्या. ते सशस्त्र क्रांतीच्या यज्ञात सहभागी झाले. बाबारावांना अटक झाली आणि राजद्रोही ठरवून अंदमानला तुरूंगात पाठविण्यात आले. सावरकर बंधू अंदमानात गेल्यानंतर घर अक्षरशः उघड्यावर पडले. ओळखीचे लोक काय पण स्वकीय, आप्तेष्ट, नातेवाईकही सावरकरांच्या घराकडे फिरकेनासे झाले. स्त्रियांवर उपासमारीचीच वेळ आल्याने काळाराम मंदिरातील ग्रंथवाचन ऐकायला येणाऱ्या बायाबापड्या मूठमूठ धान्य ठेवीत..ग्रंथ वाचणारे कवी गोविंद ते गुपचूप घरी पोहोचते करी. त्यावर उदरनिर्वाह चाले. सावरकरांनी १८५७ च्या बंडावर पुस्तक लिहिले. ब्रिटिश सरकारने त्यावर बंदी घातली. शिवाय सावरकरांनी भारतात पाठविलेल्या पिस्तुलांचा वापर करून अनंत कान्हेरे या क्रांतिकारकाने नाशिकचा कलेक्टर जॅक्सनची हत्या केली. या प्रकरणात संशयावरून सावरकरांना इंग्लंडमधून ताब्यात घेऊन खटला चालविण्यासाठी भारतात अभियोग चालविण्यासाठी आणले जात असताना मार्सेलिस बंदराजवळ जहाजातून त्यांनी समुद्रात उडी मारली. त्यावेळी सुटण्यात सावरकरांना यश आले नाही, पण ती उडी जगात गाजली..अंदमानची काळकोठडीया स्वातंत्र्यवीराला अंदमानच्या काळकोठडीत आणून डांबण्यात आले. हातात बेड्या, पायात साखळदंड, तरीही मातृभूमीच्याच मुक्ततेचा अव्याहत ध्यास घेतलेले ते एक थोर देशभक्त. बंदिवासातल्या पहिल्याच दिवशी जेलर बारी स्वागताला हजर होता. त्यांना नखशिखांत न्याहाळत तो म्हणाला, ''काय हो बॅरिस्टर सावरकर, ही पन्नास वर्षांची शिक्षा भोगून आपण पुन्हा भारतात जिवंत जाल काय?'' त्यावेळी प्रत्युत्तरादाखल दिलेले उत्तर असे होते, ''मिस्टर बारी, पन्नास वर्षे ब्रिटिश सरकार तरी भारतावर राज्य करील काय?'' राजबंदी असूनही सावरकरांना तशी वागणूक दिली गेली नाही..त्यांना अंदमानात भयानक हालअपेष्टा सोसायला लावल्या. त्यांचे मोठे बंधू बाबाराव सावरकर इथेच काळ्या पाण्याची शिक्षा भोगत होते; पण अनेक वर्षे दोघाही भावांना हे कळू नये म्हणून गुप्तता पाळली जात होती. पण जेव्हा कळले त्या वेळी तात्यारावांना अतीव दु:ख झाले. ते कळवळले. पुढे अंदमानातून सुटल्यावर सावरकर रत्नागिरीत आले. तिथे त्यांनी केलेला सर्वस्वाचा त्याग, त्यांची देशभक्ती, सामाजिक कार्य... हे त्यांच्या काव्यरूपाने आजही मनामनात टिकून आहे. तुजसाठी मरण ते जनन... तुजविण जनन ते मरण...!(लेखक निवृत्त शिक्षक आहेत.).