Vinayak Damodar Savarkar Atmaarpan Day 26 Februar : तुजसाठी मरण ते जनन...; स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांचा आज आत्मार्पण दिन!

Vinayak Damodar Savarkar Atmaarpan Day 26 February : Legacy of Armed Revolution in India - २६ फेब्रुवारी हा स्वातंत्र्यवीर सावरकरांचा आत्मार्पण दिन आहे. ‘अभिनव भारत’ स्थापून त्यांनी सशस्त्र क्रांतीचा मार्ग स्वीकारला आणि स्वातंत्र्यासाठी आयुष्य अर्पण केले.
Vinayak Damodar Savarkar Atmaarpan Day 26 February : स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांचा आज आत्मार्पण दिन (२६ फेब्रुवारी). त्यानिमित्त सावरकरांनी स्वातंत्र्यासाठी केलेल्या समर्पणाला वाहिलेली शब्दसुमनांजली...

