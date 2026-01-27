महाराष्ट्र बातम्या

Viral Video : तरुणाने अनोख्या पद्धतीने साजरा केला हत्तीचा वाढदिवस, जिंकली लाखोंची मने, व्हिडिओ व्हायरल

Elephant Birthday Celebration : हत्तीचा वाढदिवस साजरा करतानाचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर वेगाने व्हायरल झाला आहे.व्हिडिओमध्ये फळे, धान्य आणि भाज्यांनी सजवलेला खास निळा केक दिसतो. बिपिन कश्यप आणि हत्ती प्रियांशी यांच्यातील प्रेमळ नातं लोकांच्या मनाला भिडलं.
लोक दरवर्षी आपला वाढदिवस साजरा करतात. काही जण त्यांचे वाढदिवस थाटामाटात आणि दिखाऊपणाने साजरे करतात, तर काही जण त्यांच्या सोयीनुसार साधेपणाने साजरे करतात ही वेगळी गोष्ट आहे. पण जरा कल्पना करा की जर प्राण्यांनीही मानवांसारखे त्यांचे वाढदिवस साजरे केले तर काय होईल?

