Viral Video : तरुणाने अनोख्या पद्धतीने साजरा केला हत्तीचा वाढदिवस, जिंकली लाखोंची मने, व्हिडिओ व्हायरल

लोक दरवर्षी आपला वाढदिवस साजरा करतात. काही जण त्यांचे वाढदिवस थाटामाटात आणि दिखाऊपणाने साजरे करतात, तर काही जण त्यांच्या सोयीनुसार साधेपणाने साजरे करतात ही वेगळी गोष्ट आहे. पण जरा कल्पना करा की जर प्राण्यांनीही मानवांसारखे त्यांचे वाढदिवस साजरे केले तर काय होईल? .अशा प्रकारचा एक व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे, जो लोकांना आश्चर्यचकित आणि आनंदित करत आहे. आसाममध्ये, बिपिन कश्यप नावाच्या एका प्राणीमित्राने अलीकडेच प्रियांशी नावाच्या एका लहान पाळीव हत्तीचा वाढदिवस साजरा केला आणि हा उत्सव सोशल मीडियावर लवकरच व्हायरल झाला..Viral Video : जावई पहिल्यांदाच सासुरवाडीला गेला, सासरच्यांनी बनवले तब्बल १३०० हून अधिक खाद्यपदार्थ, बनला चर्चेचा विषय; व्हिडिओ व्हायरल.बिपिन कश्यपने हा व्हिडिओ त्याच्या इंस्टाग्राम अकाउंटवर शेअर केला. व्हिडिओमध्ये, बिपिन प्रियांशीचा वाढदिवस साजरा करताना आणि वाढदिवसाचे गाणे गात असल्याचे दिसून येते. हत्तीवरील त्याचे प्रेम आणि आनंद लोकांच्या हृदयाला भिडला आहे. व्हिडिओ पाहिल्यावर हत्ती, त्याचे बाळ आणि बिपिन यांच्यातील मजबूत बंध दिसून येतो. व्हायरल व्हिडिओमध्ये, तुम्हाला फळे आणि धान्यांनी वेढलेला लहान हत्तीसाठी खास बनवलेला निळा केक दिसतो. वाढदिवसाच्या मेनूमध्ये केळी, सफरचंद, द्राक्षे, भाज्या आणि इतर पौष्टिक पदार्थ आहेत जे विशेषतः लहान हत्तीसाठी तयार केले जातात. .व्हिडिओ लाखो वेळा पाहिलाफ्रेंड_एलिफंट या युजरने इन्स्टाग्रामवर शेअर केलेला हा सुंदर व्हिडिओ आतापर्यंत ३,७६,००० हून अधिक वेळा पाहिला गेला आहे, ५५,००० हून अधिक लोकांनी व्हिडिओला लाईक केले आहे आणि विविध प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. .व्हिडिओ पाहिल्यानंतर, कोणीतरी म्हटले, "हा आजचा इंटरनेटवरील सर्वात सुंदर व्हिडिओ आहे," तर दुसऱ्याने म्हटले, "मला असे लोक आवडतात जे प्राण्यांवर प्रेम करतात आणि त्यांच्याशी सहानुभूती दाखवतात. मोमोला वाढदिवसाच्या शुभेच्छा." त्याचप्रमाणे, दुसऱ्या युजरने लिहिले, "भाऊ, या प्राण्यांवर प्रेम केल्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद. देव तुम्हाला सर्वांना आशीर्वाद देवो." दुसऱ्याने कमेंट केली, "बेबी प्रियांशीला खूप खूप प्रेम. बाळ आणि आई दोघांनाही दीर्घायुष्यासाठी शुभेच्छा."