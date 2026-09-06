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Vishwas Nangare Patil Kunbi Certificate : विश्वास नांगरे -पाटील यांनी कुणबी दाखल्याचा वापर केला? अंतरवालीत ओबीसी आंदोलनात दावा; वातावरण तापलं

OBC Reservation Maharashtra : अंतरवालीतील ओबीसी आंदोलनात विश्वास नांगरे पाटील यांनी कुणबी दाखल्याचा वापर केल्याचा दावा करण्यात आला. या दाव्यानंतर आंदोलनस्थळी वातावरण तापलं.
Vishwas Nangare Patil Kunbi Certificate

Vishwas Nangare Patil Kunbi Certificate

esakal

Sandeep Shirguppe
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Kunbi Certificate Controversy : मनोज जरांगे पाटील यांच्या मराठा आरक्षण, कुणबी प्रमाणपत्र आणि जातपडताळणीच्या मागण्यांवरून अंतरवाली सराटीत आंदोलन सुरू असतानाच आता ओबीसी आंदोलकांनीही ठिय्या आंदोलन सुरू केले आहे. ओबीसी आरक्षणात इतर समाजाचा समावेश करू नये, अशी मागणी आंदोलकांनी केली आहे.

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