Vishwas Patil Video: ''..अन् माझ्यासमोरच कसाब खो-खो हसायला लागला'', विश्वास पाटलांनी सांगितला कोर्टरुममधला अनुभव

Ajmal Kasab: ज्येष्ठ साहित्यिक विश्वास पाटील यांनी दहशतवादी अजमल कसाब याच्यासोबतची एक आठवण सांगितली आहे. कोर्टात सुनावण्या सुरु होत्या तेव्हाची ही घटना आहे. कोर्टरुममध्ये उज्वल निकम होते, त्यांनी कसाबला विश्वास पाटलांची ओळख सांगितली; त्या तिघांमध्ये काय संवाद झाला, हे पाटलांनी मुलाखतीमध्ये सांगितलं आहे. विश्वास पाटील म्हणाले की, मुंबईच्या आर्थर रोड जेलमध्ये एक विशेष कोर्ट तयार करुन तिथे कसाबची ट्रायल सुरु होती. जेव्हा मला माझी साक्ष देण्यासाठी कोर्टात बोलावलं होतं, तेव्हा एक अठरा-एकोणीस वर्षांचा निरागस मुलगा वाटावा, तसा कसाब बसलेला होता. मला तिथे परिचय करुन देण्यात आला की हा कसाब आहे..विश्वास पाटील पुढे सांगतात, विशेष सरकारी वकील Adv. उज्वल निकम कसाबला हसत म्हटलं की, ''हे आमचे चांगले लेखक आहेत, उद्या हे तुझ्यावरही पुस्तक लिहितील.'' हे ऐकून दहशतवादी कसाब खो-खो करुन हसायला लागला. कसाबला त्याच्या क्रूत्याचा अजिबात पश्चाताप नव्हता, असं पाटलांनी सांगितलं..''मॅजिस्ट्रियल इन्क्वायरीमध्ये अनेक दहतवादी किंवा गँगस्टर माझ्यासमोर आलेले आहेत. त्यामुळे दोन-तीन दिवसांना अशी साक्ष नोंदवणं वगैरे चालायचं. अनेक गँगस्टर मी जवळून पाहिलेले आहेत. हे सगळं लास्ट फॉर मुंबई या पुस्तकात लिहिलंय.'' असं विश्वास पाटलांनी मुलाखतीमध्ये सांगितलं.