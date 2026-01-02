महाराष्ट्र बातम्या

Vishwas Patil Video: ''..अन् माझ्यासमोरच कसाब खो-खो हसायला लागला'', विश्वास पाटलांनी सांगितला कोर्टरुममधला अनुभव

Vishwas Patil on Ajmal Kasab: ज्येष्ठ साहित्यिक विश्वास पाटील यांनी मुलाखतीमध्ये दहशतवादी अजमल कसाबसोबतची एक आठवण सांगितली आहे. कोर्टरुममध्ये हा प्रकार घडला होता.
Ajmal Kasab: ज्येष्ठ साहित्यिक विश्वास पाटील यांनी दहशतवादी अजमल कसाब याच्यासोबतची एक आठवण सांगितली आहे. कोर्टात सुनावण्या सुरु होत्या तेव्हाची ही घटना आहे. कोर्टरुममध्ये उज्वल निकम होते, त्यांनी कसाबला विश्वास पाटलांची ओळख सांगितली; त्या तिघांमध्ये काय संवाद झाला, हे पाटलांनी मुलाखतीमध्ये सांगितलं आहे. 'सकाळ प्लस'च्या Sakal Coffee collab Podcast मध्ये विश्वास पाटील बोलत होते.

