Akhil Bharatiya Marathi Sahitya Sammelan: पानिपतकार विश्वास पाटील ९९ व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाचे अध्यक्ष

सातारा, मराठा साम्राज्याची एकेकाळची राजधानी, यंदा ९९ व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाचे यजमानपद भूषवणार आहे. या शतकपूर्तीच्या उंबरठ्यावरील संमेलनाच्या अध्यक्षपदी ज्येष्ठ साहित्यिक आणि 'पानिपत' सारख्या कालजयी कादंबरीचे लेखक विश्वास पाटील यांची निवड झाली आहे. पुण्यात नुकत्याच झालेल्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. या निवडीमुळे मराठी साहित्यविश्वात उत्साहाचे वातावरण निर्माण झाले आहे..महामंडळाची बैठकीत सर्वानुमते निर्णयपुण्यातील महाराष्ट्र साहित्य परिषदेच्या सभागृहात महामंडळाची महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. या बैठकीला महामंडळाच्या चारही घटक संस्थांसह संलग्न आणि समाविष्ट संस्थांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. संमेलनाच्या अध्यक्षपदासाठी विविध संस्थांनी सुचवलेल्या नावांवर सखोल चर्चा झाली. यात विश्वास पाटील यांच्या नावाला बहुतांश सदस्यांनी पाठिंबा दर्शवला. त्यांच्या साहित्यिक योगदानाचा आणि मराठी साहित्यातील त्यांच्या भरीव कार्याचा विचार करून त्यांच्या नावावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले. ही निवड सर्वानुमते झाल्याने साहित्यविश्वात एकमताचे वातावरण आहे..साहित्यिक वारसाविश्वास पाटील हे मराठी साहित्यातील एक अग्रगण्य नाव आहे. त्यांची 'पानिपत' ही कादंबरी मराठी साहित्यातील मैलाचा दगड मानली जाते. या कादंबरीने मराठ्यांच्या ऐतिहासिक पराक्रमाला आणि पानिपतच्या युद्धातील करुण प्रसंगांना सजीवपणे उभे केले आहे. ऐतिहासिक कादंबरी लेखनात त्यांचा हातखंडा आहे. त्यांच्या लेखनशैलीने आणि सखोल संशोधनाने मराठी साहित्याला नवी उंची प्राप्त झाली आहे. सातारा येथे होणाऱ्या या संमेलनात त्यांचे नेतृत्व साहित्यिक चर्चांना नवी दिशा देईल, असा विश्वास व्यक्त होत आहे..मराठ्यांचा गौरवशाली इतिहाससातारा हे मराठा साम्राज्याचे मध्यवर्ती ठिकाण. छत्रपती शिवाजी महाराज आणि त्यांच्या वंशजांनी या भूमीला ऐतिहासिक महत्त्व प्राप्त करून दिले. याच भूमीत होणारे ९९ वे मराठी साहित्य संमेलन मराठी साहित्य आणि संस्कृतीचा गौरव करणारे ठरेल. विश्वास पाटील यांच्यासारखा ऐतिहासिक कादंबरीकार या संमेलनाचे नेतृत्व करत असल्याने, मराठ्यांच्या गौरवशाली इतिहासावर आधारित साहित्यिक चर्चांना विशेष महत्त्व प्राप्त होईल. संमेलनात साहित्य, इतिहास आणि संस्कृती यांचा सुंदर संगम पाहायला मिळेल, अशी अपेक्षा बैठकीत व्यक्त करण्यात आली..साहित्य संमेलनाचे महत्त्वअखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन हे मराठी साहित्यविश्वातील सर्वात मोठे आणि प्रतिष्ठित व्यासपीठ आहे. दरवर्षी या संमेलनात मराठी साहित्यिक, कवी, लेखक आणि वाचक एकत्र येऊन साहित्यिक विचारांचे आदान-प्रदान करतात. यंदाचे संमेलन शतकपूर्तीच्या जवळ आहे, त्यामुळे त्याचे महत्त्व अधिकच वाढले आहे. विश्वास पाटील यांच्यासारख्या दिग्गज साहित्यिकाच्या नेतृत्वाखाली हे संमेलन मराठी साहित्याला नवी दिशा देणारे ठरेल, अशी अपेक्षा आहे..