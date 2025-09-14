महाराष्ट्र बातम्या

Akhil Bharatiya Marathi Sahitya Sammelan: पानिपतकार विश्वास पाटील ९९ व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाचे अध्यक्ष

Vishwas Patil to Lead 99th Akhil Bharatiya Marathi Sahitya Sammelan in Satara | साताऱ्यात होणाऱ्या संमेलनासाठी ज्येष्ठ साहित्यिक विश्वास पाटील यांची निवड; पुण्यात महामंडळाच्या बैठकीत निर्णय
vishwas patil
vishwas patilsakal
Sandip Kapde
Updated on

सातारा, मराठा साम्राज्याची एकेकाळची राजधानी, यंदा ९९ व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाचे यजमानपद भूषवणार आहे. या शतकपूर्तीच्या उंबरठ्यावरील संमेलनाच्या अध्यक्षपदी ज्येष्ठ साहित्यिक आणि ‘पानिपत’ सारख्या कालजयी कादंबरीचे लेखक विश्वास पाटील यांची निवड झाली आहे. पुण्यात नुकत्याच झालेल्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. या निवडीमुळे मराठी साहित्यविश्वात उत्साहाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

Loading content, please wait...
pune
Akhil Bharatiya Marathi Sahitya Sammelan

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com