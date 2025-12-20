Election : गोंधळच गोंधळ! नांदेडमध्ये मतदारांना कोंडलं, अंबरनाथला बोगस मतदार आणले, तर कोपरगावात उमेदवारांमध्ये बाचाबाची

राज्यातील २३ नगरपरिषद आणि नगरपंचायतींमध्ये आज मतदान सुरू आहे. सकाळी साडे सात ते सायंकाळी साडे पाच या वेळेत मतदान होणार आहे. दरम्यान, काही ठिकाणी गोंधळ निर्माण झाल्याचे प्रकार घडले आहेत. अंबरनामथ्ये २०८ बोगस मतदार आणल्याचा आरोप भाजपनं शिंदे गटावर केलाय. तर कोपरगावमध्ये भाजप-राष्ट्रवादीच्या उमेदवारात बाचाबाची झाली. याशिवाय नांदेडमध्ये मतदारांना कोंडून ठेवल्याचा प्रकार समोर आलाय. या घटनांमुळे खळबळ उडाली आहे..अंबरनाथमधील कोहोजगाव इथं मतदानासाठी शेकडो महिलांनी गर्दी केली होती. हे बोगस मतदार असल्याचा आरोप भाजपने केलाय. प्रतिस्पर्धी उमेदवाराकडून हे उमेदावर आणल्याचा आरोप आहे. पोलिसांनी सभागृहातल्या महिलांना बाहेर काढलं. या महिला कुठून आल्या आणि बोगस मतदानासाठी आलेल्या का याची चौकशी केली जात आहे. या महिला आणि मुलं स्थानिक नाहीत. ते भिवंडीतून आले असल्याचा आरोप केला आहे..Nashik : भावाच्या नावावर बोगस मतदानाचा प्रयत्न, बनावट आधार कार्डमुळे उघड; एकाला घेतलं ताब्यात.अहिल्यानगरमध्ये कोपरगाव इथं मतदान केंद्रावर गोंधळ झाला आहे. भाजप आणि राष्ट्रवादी अजित पवार गटाच्या उमेदवारांमध्ये बाचाबाची झाली. मतदारांवर उमेदवार प्रतिनिधी प्रभाव टाकत असल्याचा दोन्ही गटाकडून आरोप केलाय. धक्कादायक म्हणजे पोलिसांसमोरच दोन गटांमध्ये बाचाबाची झाली. यावेळी पोलिसांनी हस्तक्षेप करत दोन्ही गटांना मतदान केंद्रापासून दूर नेलं. कोपरगावमधील एस. जी. महाविद्यालयातील मतदान केंद्रावर काहीकाळ तणावाचे वातावरण होते. या प्रकारानंतर मतदान केंद्राच्या परिसरात दोन्ही गटाच्या समर्थकांची गर्दी झाली..नांदेडच्या धर्माबाद शहरात मतदानाच्या दिवशी खळबळ उडवणारी घटना समोर आलीय. मतदारांना एका मंगल कार्यालयात कोंडून ठेवल्याचा गंभीर आरोप नागरिकांनी केला आहे. सकाळपासूनच पैशांचे आमिष दाखवून मतदारांना बोलवण्यात आलं होतं. एका आमदारावर मतदारांना डांबण्याचा ठपका ठेवण्यात आलाय...या प्रकऱणी आता पोलीस चौकशी करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.