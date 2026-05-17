सकाळी वडिलांकडे मिसळपाव मागितला, खाल्ल्यानंतर ३३ वर्षीय तरुणीनं नवव्या मजल्यावरून मारली उडी

Wadala Road Woman death Case : वडाळा रोडवरील एम्पायर कादरी इमारतीतील नवव्या मजल्यावरील फ्लॅटच्या गॅलरीतून बुशरा शेख यांनी शनिवारी (ता. १६) दुपारी सुमारे पावणेतीनच्या सुमारास खाली उडी घेतली.
Shubham Banubakode
वडाळा रोड येथील कादरी एम्पायर इमारतीच्या नवव्या मजल्यावरून उडी घेत एका तरुणीने आत्महत्या केल्याची घटना शनिवारी (ता. १६) दुपारी घडली. बुशरा अंजुम शेख (वय ३३) असे मृत तरुणीचे नाव आहे. आत्महत्येचे नेमके कारण अद्याप स्पष्ट झालेले नसून, या घटनेचे दृश्य सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद झाले आहे.

