सकाळी वडिलांकडे मिसळपाव मागितला, खाल्ल्यानंतर ३३ वर्षीय तरुणीनं नवव्या मजल्यावरून मारली उडी

वडाळा रोड येथील कादरी एम्पायर इमारतीच्या नवव्या मजल्यावरून उडी घेत एका तरुणीने आत्महत्या केल्याची घटना शनिवारी (ता. १६) दुपारी घडली. बुशरा अंजुम शेख (वय ३३) असे मृत तरुणीचे नाव आहे. आत्महत्येचे नेमके कारण अद्याप स्पष्ट झालेले नसून, या घटनेचे दृश्य सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद झाले आहे..पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, वडाळा रोडवरील एम्पायर कादरी इमारतीतील नवव्या मजल्यावरील फ्लॅटच्या गॅलरीतून बुशरा शेख यांनी शनिवारी (ता. १६) दुपारी सुमारे पावणेतीनच्या सुमारास खाली उडी घेतली. घटनेची माहिती मिळताच इमारतीतील रहिवासी आणि परिसरातील नागरिकांनी मोठी गर्दी केली. मुंबई नाका पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेत पंचनामा करून तपास सुरू केला..प्राथमिक चौकशीत, बुशरा यांनी गॅलरीत खुर्चीवर उभे राहून उडी घेतल्याचे समोर आले आहे. त्यावेळी आंघोळ करून बाहेर आलेल्या वडिलांच्या लक्षात हा प्रकार येताच त्यांनी तिला पकडण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, तिचा सदरा फाटून त्यांच्या हातात आला आणि ती थेट खाली कोसळली. यात तिचा जागीच मृत्यू झाला. तसेच, बुशरा काही काळापासून मानसिक तणावाखाली होती व तिच्यावर उपचार सुरू असल्याची माहितीही पोलिस तपासात पुढे आली आहे..सहा महिन्यांपूर्वीच ती कुटुंबीयांसह या परिसरात राहण्यास आली होती. तिचे लग्नही काही दिवसांत ठरणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे अचानक घडलेल्या या प्रकाराने कुटुंबीयांवर मोठा मानसिक आघात झाला असून, परिसरात हळहळ व्यक्त करण्यात येत आहे. मुंबई नाका पोलिस ठाण्यात अकस्मात मृत्यूची नोंद करण्यात आली असून, अधिक तपास सुरू आहे..मिसळपाव ठरला अखेरचा घासआत्महत्येपूर्वी सकाळी बुशरा यांनी वडिलांकडे मिसळपाव खाण्याची इच्छा व्यक्त केली होती. वडिलांनी त्यांना मिसळपाव आणून दिला. त्यानंतर बुशरा यांनी कुटुंबीयांशी नेहमीप्रमाणे संवाद साधला. मात्र, काही वेळातच त्यांनी टोकाचे पाऊल उचलल्याने कुटुंबीयांना मोठा धक्का बसला. वडिलांनी आणून दिलेला मिसळपाव तिचा अखेरचा घास ठरला.