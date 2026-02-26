SC Rejected Walmik Karad Bail : सरपंच संतोष देशमुख हत्याकांड प्रकरणात वाल्मीक कराडला सुप्रीम कोर्टाचा दणका

बीडमधील मस्साजोगचे संरपंच संतोष देशमुख हत्याप्रकरणात मोठी अपडेट समोर आली आहे. हत्याकांडातील मुख्य आरोपी वाल्मीक कराडला सुप्रीम कोर्टाने दणका दिला आहे. कोर्टाने कराडचा जामीन अर्ज फेटाळला आहे. वाल्मिक कराड सध्या तुरुंगात असून त्याच्यावर खटला सुरु आहे, त्याने जामीनासाठी सुप्रीम कोर्टात अर्ज दाखल केला होता पण तो कोर्टाने तो फेटाळल्याने कराडला झटका बसला आहे. .वाल्मिक कराडने आधी बीड कोर्टात जामीन अर्ज केला होता,मात्र तो फेटाळण्यात आला. यानंतर औरंगाबाद खंडपीठ आणि मुंबई उच्च न्यायालयात अर्ज केले होते. मात्र ते फेटाळण्यात आले. त्यानंतर त्याने सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली यावर आज 26 सुनावणी होणार झाली. सुप्रीम कोर्टानेही त्याचा जामीन अर्ज फेटाळला..धनंजय देशमुखांची प्रतिक्रियायावर संतोष देशमुख यांचे भाऊ धनंजय देशमुख यांनी एका वृत्तवाहिनीशी बोलताना सांगितले की, एका निस्वार्थी समाजसेवकाला या क्रूरकर्मी लोकांनी संपवले, त्यांना फाशीची शिक्षा व्हावी ही आमची सुरुवातीपासूनची मागणी आहे..Walmik Karad ला Beed MCOCA कोर्टानं झापलं, Highcourt मध्ये बघा काय घडलं? | Santosh Deshmukh Case | Sakal News.मुंडे हत्या प्रकरणातही कराडच्या अडचणी वाढणारबीड जिल्ह्यातील मस्सोगचे सरपंच यांच्या हत्येप्रकरणी वाल्मीक कराड प्रमुख आरोपी आहे तसेच बीड जिल्ह्यातील परळी येथील व्यापारी महादेव मुंडे यांच्या हत्या प्रकरणाचाही त्याच्यावर आरोप आहे. या प्रकरणाचा तपास विशेष तपास पथक (SIT)सध्या वेगाने करत आहे. या प्रकरणात अनेक साक्षीदारांचे जबाब नोंदवण्यात आले आहेत. त्यामध्ये विजयसिंह उर्फ बाळा बांगर यांचे जवळपास तीन वेळा जबाब नोंदवण्यात आले. या जबाबांमध्ये त्याने वाल्मीक कराडच्या मुलाचे नाव अनेकदा घेतल्याची माहिती समोर येत आहे. त्यामुळे वाल्मीक कराडच्या अडचणींमध्ये आणखी वाढ होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.