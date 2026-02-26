महाराष्ट्र बातम्या

SC Rejected Walmik Karad Bail : सरपंच संतोष देशमुख हत्याकांड प्रकरणात वाल्मीक कराडला सुप्रीम कोर्टाचा दणका

Santosh Deshmukh Case : सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने कराडला दिलासा देण्यास नकार दिला. संतोष देशमुख यांच्या भावाने आरोपींना फाशीची शिक्षा देण्याची मागणी पुन्हा केली. परळीतील व्यापारी महादेव मुंडे हत्या प्रकरणातही कराडवर आरोप आहे.
Supreme Court rejects bail plea of accused Valmik Karad in Santosh Deshmukh murder case, intensifying legal proceedings in Beed district.

Yashwant Kshirsagar
Updated on

बीडमधील मस्साजोगचे संरपंच संतोष देशमुख हत्याप्रकरणात मोठी अपडेट समोर आली आहे. हत्याकांडातील मुख्य आरोपी वाल्मीक कराडला सुप्रीम कोर्टाने दणका दिला आहे. कोर्टाने कराडचा जामीन अर्ज फेटाळला आहे. वाल्मिक कराड सध्या तुरुंगात असून त्याच्यावर खटला सुरु आहे, त्याने जामीनासाठी सुप्रीम कोर्टात अर्ज दाखल केला होता पण तो कोर्टाने तो फेटाळल्याने कराडला झटका बसला आहे.

Beed
Supreme Court
crime
Court
crime news in beed

