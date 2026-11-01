Irrigation Department Engineer : स्वेच्छेने पैसे दिले तर स्वीकारतो!; जलसंपदा विभागाच्या इंजिनियरच अजब वक्तव्य, सरकारकडून तातडीने केली कारवाई

Engineer Corruption Case : कंत्राटदारांनी स्वतःच्या इच्छेने पैसे दिले तर आम्ही स्वीकारतो, मात्र कोणाकडे पैशांची मागणी करत नाही, असे वादग्रस्त विधान करणाऱ्या मध्य प्रदेशातील जलसंपदा विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्याला सरकारने निलंबित केले आहे. सी. बी. अहीरवार असे त्यांचे नाव असून, त्यांचा व्हिडिओ समाजमाध्यमांवर प्रसारित झाल्यानंतर ही कारवाई करण्यात आली..मध्यप्रदेशातील पन्ना येथील जलसंपदा विभागात कार्यकारी अभियंता म्हणून कार्यरत असलेल्या अहीरवार यांना ३० ऑक्टोबर रोजी आदेश काढून तत्काळ प्रभावाने निलंबित करण्यात आले. त्यांचे वर्तन शासकीय कर्मचाऱ्याला अपेक्षित असलेल्या आचरणाच्या विरोधात असून, ते सेवा नियमांचे उल्लंघन असल्याचे आदेशात म्हटले आहे..दरम्यान, २७ ऑक्टोबर रोजी सागर लोकायुक्त पोलिसांनी जलसंपदा विभागातील दोन कर्मचाऱ्यांना ४५ हजार रुपयांची लाच घेताना पकडले होते. कंत्राटदार गौरव तोमर यांचे प्रलंबित बिल मंजूर करण्यासाठी ही रक्कम मागितल्याचा आरोप आहे. विभागीय लेखाधिकारी दीपक सिंह परमार आणि सहायक श्रेणी-२ कर्मचारी अरविंद कुमार पाठक यांना सापळा रचून पकडण्यात आले..या कारवाईनंतर प्रसारमाध्यमांनी अहीरवार यांना कंत्राटदारांकडून ठरावीक टक्केवारीने कमिशन घेतले जाते का, अशी विचारणा केली. त्यावर ‘आमचे कोणतेही ठरलेले कमिशन नाही. कोणी स्वतःच्या इच्छेने पैसे दिले तर मी आनंदाने स्वीकारतो. मात्र, आम्ही कोणाकडेही पैशांची मागणी करत नाही,’ असे त्यांनी सांगितले..स्वेच्छेने पैसे स्वीकारणेही गुन्हा असल्याचे सांगितल्यानंतर त्यांनी ते बेकायदेशीर असल्याचे मान्य केले. मात्र, कोणी स्वतःहून पैसे दिले तर स्वीकारत असल्याचे पुन्हा स्पष्ट केले. आपण शासकीय वेतनात समाधानी असून, कोणाकडेही पैशांची मागणी करत नसल्याचा दावाही त्यांनी केला..Madhya Pradesh Foundation Day: मध्य प्रदेशचा ७१ वा स्थापना दिन; ‘वारशाचा गौरव, विकासाची नवी झेप’ हीच राज्याची नवी ओळख : मुख्यमंत्री.अहीरवार यांनी २८ ऑक्टोबरला केलेले हे विधान समाजमाध्यमांवर प्रसारित झाले. त्याची दखल घेत सरकारने त्यांच्यावर कारवाई केली. मध्य प्रदेश नागरी सेवा (आचरण) नियम, १९६५ मधील नियम ३(१)(अ) चे उल्लंघन केल्याचा ठपका त्यांच्यावर ठेवण्यात आला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.